Медведев обсудил с премьером Белоруссии вопросы интеграции

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас обсудили по телефону вопросы интеграции и взаимодействия в энергетике, сообщает пресс-служба кабмина РФ.
"Председатель правительства России Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас в ходе телефонного разговора рассмотрели тематику российско-белорусского интеграционного взаимодействия в рамках союзного государства, а также некоторые вопросы сотрудничества в энергетической сфере", - говорится в сообщении.
Кроме того, премьер-министры условились о продолжении контактов.
Добавляется, что телефонный разговор состоялся по инициативе белорусской стороны.