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Союзное государство
2019-12-18T19:51+0300
https://ria.ru/20191218/1562551130.html
Медведев обсудил с премьером Белоруссии вопросы интеграции
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РИА Новости

Медведев обсудил с премьером Белоруссии вопросы интеграции

19:51 18.12.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев и Сергей Румас
Дмитрий Медведев и Сергей Румас
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Дмитрий Медведев и Сергей Румас. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас обсудили по телефону вопросы интеграции и взаимодействия в энергетике, сообщает пресс-служба кабмина РФ.
"Председатель правительства России Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас в ходе телефонного разговора рассмотрели тематику российско-белорусского интеграционного взаимодействия в рамках союзного государства, а также некоторые вопросы сотрудничества в энергетической сфере", - говорится в сообщении.
Кроме того, премьер-министры условились о продолжении контактов.
Добавляется, что телефонный разговор состоялся по инициативе белорусской стороны.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
10 декабря, 12:24Союзное государство
Россия готова развивать интеграцию с Белоруссией на основе равноправия
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Союзное государствоСергей РумасДмитрий МедведевБелоруссияРоссияВ мире
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