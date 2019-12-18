Глава Мордовии подарил щенка мальчику, спасшему сестру при пожаре

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 дек — РИА Новости. Глава Мордовии Глава Мордовии Владимир Волков подарил щенка лабрадора девятилетнему Кириллу Кемайкину, спасшему из огня свою младшую сестру, сообщает пресс-служба правительства региона.

Дом семьи Кемайкиных в селе Ардатово Дубенского района загорелся 28 августа в 11 часов. В это время в доме находились девятилетний Кирилл и его четырехлетняя сестра. Увидев пламя в коридоре, мальчик разбил стекло на кухне и вытащил через него свою сестру.

"Ученик 4-го класса Ардатовской средней школы Дубенского района Кирилл Кемайкин, проявивший героизм при спасении на пожаре младшей сестры, получил награду от Российского союза спасателей - медаль "За мужество в спасении". Глава Мордовии вручил юному герою в подарок щенка лабрадора", - говорится в сообщении.

Награждение состоялось на учебно-методическом сборе главного управления МЧС России по Республике Мордовия , на котором подвели итоги работы подразделения в 2019 году.

"В целом основные задачи по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций выполнены. Не допущено крупных аварий на критически важных, потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения республики", - отметил глава Мордовии.