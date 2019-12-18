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Республика Мордовия
Республика Мордовия
2019-12-18T19:45+0300
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Глава Мордовии подарил щенка мальчику, спасшему сестру при пожаре
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РИА Новости

Глава Мордовии подарил щенка мальчику, спасшему сестру при пожаре

19:45 18.12.2019
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© Пресс-служба Главы Республики МордовияГлава Мордовии Владимир Волков и Кирилл Кемайкин, спасший сестру при пожаре
Глава Мордовии Владимир Волков и Кирилл Кемайкин, спасший сестру при пожаре
© Пресс-служба Главы Республики Мордовия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 дек — РИА Новости. Глава Мордовии Владимир Волков подарил щенка лабрадора девятилетнему Кириллу Кемайкину, спасшему из огня свою младшую сестру, сообщает пресс-служба правительства региона.
Дом семьи Кемайкиных в селе Ардатово Дубенского района загорелся 28 августа в 11 часов. В это время в доме находились девятилетний Кирилл и его четырехлетняя сестра. Увидев пламя в коридоре, мальчик разбил стекло на кухне и вытащил через него свою сестру.
Владимир Волков
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"Ученик 4-го класса Ардатовской средней школы Дубенского района Кирилл Кемайкин, проявивший героизм при спасении на пожаре младшей сестры, получил награду от Российского союза спасателей - медаль "За мужество в спасении". Глава Мордовии вручил юному герою в подарок щенка лабрадора", - говорится в сообщении.
Награждение состоялось на учебно-методическом сборе главного управления МЧС России по Республике Мордовия, на котором подвели итоги работы подразделения в 2019 году.
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"В целом основные задачи по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций выполнены. Не допущено крупных аварий на критически важных, потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения республики", - отметил глава Мордовии.
Благодаря поддержке федерального центра, МЧС России было проведено значительное обновление материально-технической базы подразделений пожарных и спасателей, построен ряд крупных объектов, которые дополнили развитую инфраструктуру регионального управления МЧС. В результате в республике удалось создать оперативный механизм реагирования на потенциальные угрозы природного и техногенного характера, подчеркивается в сообщении.
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