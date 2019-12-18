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Выставка "Исторический багаж" открылась на Казанском вокзале Москвы
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РИА Новости

Выставка "Исторический багаж" открылась на Казанском вокзале Москвы

19:40 18.12.2019 (обновлено: 21:01 18.12.2019)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПосетитель на открытии выставочной экспозиции "Исторический багаж" в галерее "Царская башня" на Казанском вокзале в Москве
Посетитель на открытии выставочной экспозиции Исторический багаж в галерее Царская башня на Казанском вокзале в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Выставка "Исторический багаж" открылась в галерее "Царская башня" Казанского вокзала Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
Выставка "Исторический багаж" является продолжением одноименного проекта, который уже представлен в виде интерактивных стендов на железнодорожных вокзалах 18 городов. "Исторический багаж" - это исследование истории России в контексте развития регионов страны. В экспозицию вошли инсталляции, картины, фотографии и инфографика, представленные в четырех разделах выставки: "Большая история. Большие города", "Николаевская железная дорога", "Между прошлым и будущим", "Байкало-Амурская магистраль".
Центральный объект экспозиции - научный труд Федора Солнцева "Древности Российского Государства, изданные по высочайшему повелению государя императора Николая I", описывающий основные памятники истории России.
"Сила этого проекта заключается в том, что здесь экспонатами становятся люди, события, памятники нашей архитектуры, даже места, где они находятся", - рассказал РИА Новости директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.
© РИА Новости / Илья ПиталевПосетитель на открытии выставочной экспозиции "Исторический багаж" в галерее "Царская башня" на Казанском вокзале в Москве
Посетитель на открытии выставочной экспозиции Исторический багаж в галерее Царская башня на Казанском вокзале в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Посетитель на открытии выставочной экспозиции "Исторический багаж" в галерее "Царская башня" на Казанском вокзале в Москве
Историк отметил, что в некоторых отдаленных уголках России сохранились постройки удивительной красоты. О них нередко знают только местные краеведы, которые принимали активное участие в подготовке проекта "Исторический багаж". Один из ключевых экспонатов выставки - копия альбома Фёдора Солнцева "Древности Российского государства", которая представлена на выставке в нескольких книгах.
"Сами по себе альбомы Солнцева - это копия. В его времена не было компьютерной графики. А Солнцев создавал потрясающего качества изображения уникальных памятников, некоторые из которых не сохранились до наших дней. Это уникальная вещь", - отметил Левыкин, уточнив, что большая часть альбома Солнцева хранится в Оружейной палате Московского Кремля.
Общий объём работы, намеченный РЖД в рамках проекта - 380 вокзалов. На данный момент выставки открылись в 23 из них, это заняло около года.
"Но мы и работали в авральном режиме. Особенно в первые месяцы, пока отрабатывался механизм взаимодействия между всеми организациями, которые создают проект", - заявил РИА Новости Дмитрий Павлов, заместитель директора института Российской истории РАН.
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Профессор рассказал, что задача была сформулирована в январе. Авторы проекта начали с Николаевской, ныне Октябрьской железной дороги. Первым сроком было обозначено начало апреля, когда "исторический багаж, то есть один из его чемоданов" впервые "открылся" на Ленинградском вокзале в Москве. Следующая выставка - в Питере в начале июня, а в сентябре гости смогли впервые посетить экспозицию во Владивостоке.
По заявлению организаторов, выставки пользуются большой популярностью, вход на них бесплатный, а посетив экспозицию гости могут узнать то, о чем не подозревали раньше, хотя, возможно, всю жизнь прожили в этом городе.
Выставка будет открыта для посетителей по 23 апреля 2020 года ежедневно с 10.00 до 21.00. Вход свободный.
Проект "Исторический багаж" осуществляется в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина, данным на заседании Совета по межнациональным отношениям в октябре 2018 года. Организатором проекта выступает фонд "Культурное пространство", экспозиция подготовлена командой галереи "Триумф". Выставка проходит при поддержке ОАО "РЖД", Института российской истории РАН и Российского исторического общества.
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КультураКазанский вокзалРЖДМоскваРоссия
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