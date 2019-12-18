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Новости Подмосковья
2019-12-18T19:12+0300
https://ria.ru/20191218/1562549805.html
Свыше 25 тысяч жителей Подмосковья подключили к газу в 2019 году
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РИА Новости

Свыше 25 тысяч жителей Подмосковья подключили к газу в 2019 году

19:12 18.12.2019
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© РИА НовостиЗажжение газовой конфорки
Зажжение газовой конфорки
© РИА Новости
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Гендиректор "Мособлгаза" Дмитрий Голубков рассказал, как идет работа по газификации Московской области. Об этом сообщил телеканал "360".
В текущем году в регионе проложили 211 километров сетей, газифицировали 51 населенный пункт, свыше 2,9 миллиона домовладений и квартир, 5,8 тысячи коммунально-бытовых организаций, а также более 3 тысяч промышленных предприятий и котельных. За последние семь лет темпы газификации увеличились в четыре раза. Это рекордный показатель. Планируется подключить 25 142 новых абонента.
"Таких цифр в газовом хозяйстве не было. <...> Порядка 12‒15 тысяч мы ожидаем по программе газификации плюс по подключению новых абонентов, но мы надеемся, что удержим эту цифру ‒ 25 тысяч новых подключений", ‒ заверил Голубков.
Отмечается, что круглосуточное тепло пришло в деревни Хотебцово (Руза), Топканово (Кашира) и Клюшниково (Ногинск). Также на следующей неделе планируется открыть газовую станцию в Одинцове.
В рамках правительственной программы "Развитие газификации в Московской области до 2025 года" газ получат около 370 тысяч жителей региона.
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Новости ПодмосковьяМосковская область
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