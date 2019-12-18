Свыше 25 тысяч жителей Подмосковья подключили к газу в 2019 году

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Гендиректор "Мособлгаза" Дмитрий Голубков рассказал, как идет работа по газификации Московской области. Об этом сообщил телеканал Гендиректор "Мособлгаза" Дмитрий Голубков рассказал, как идет работа по газификации Московской области. Об этом сообщил телеканал "360"

В текущем году в регионе проложили 211 километров сетей, газифицировали 51 населенный пункт, свыше 2,9 миллиона домовладений и квартир, 5,8 тысячи коммунально-бытовых организаций, а также более 3 тысяч промышленных предприятий и котельных. За последние семь лет темпы газификации увеличились в четыре раза. Это рекордный показатель. Планируется подключить 25 142 новых абонента.

"Таких цифр в газовом хозяйстве не было. <...> Порядка 12‒15 тысяч мы ожидаем по программе газификации плюс по подключению новых абонентов, но мы надеемся, что удержим эту цифру ‒ 25 тысяч новых подключений", ‒ заверил Голубков.

Отмечается, что круглосуточное тепло пришло в деревни Хотебцово (Руза), Топканово (Кашира) и Клюшниково (Ногинск). Также на следующей неделе планируется открыть газовую станцию в Одинцове.