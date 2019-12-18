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Рязанская область
Рязанская область
2019-12-18T18:17+0300
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Рязанская область совершенствует работу по борьбе с наркоманией
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РИА Новости

Рязанская область совершенствует работу по борьбе с наркоманией

18:17 18.12.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловГубернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
РЯЗАНЬ, 18 дек — РИА Новости. Введение углубленных профосмотров среди учащихся поможет Рязанской области совершенствовать работу по борьбе с распространением наркотиков среди детей и подростков, заявил в среду губернатор Николай Любимов.
Любимов принял участие в заседании Государственного антинаркотического комитета, которое состоялось под председательством министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции РФ Владимира Колокольцева. Глава региона представил опыт работы Рязанской области по развитию проектных подходов в сфере профилактики незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ среди детей и молодежи.
По словам губернатора, профилактика наркомании в молодежной среде является важным направлением в воспитательной работе образовательных учреждений.
"Мы стараемся постоянно совершенствовать работу, повышать эффективность принимаемых мер. В этом году с 1 ноября мы первыми в стране запустили пилотный проект по проведению углубленных профилактических осмотров учащихся образовательных организаций Рязанской области. Считаем, что реализация этой инициативы - важный и необходимый практический шаг. Тестирование на наркотики будут проходить все школьники и студенты с 13 лет", - сказал Любимов.
Губернатора Рязанской области Николай Любимов
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Глава региона подробно проинформировал участников заседания об условиях проведения пилотного регионального проекта и его первых результатах. Любимов отметил, что за ноябрь текущего года протестировано 12,4 тысячи школьников и студентов, выявлено более десятка наркозависимых, с ними проводится всесторонняя реабилитационная работа. К сегодняшнему дню согласие на участие в проекте дали более 52 тысяч человек – это 91% учащихся или их законных представителей.
"Реализуя данный проект, мы создаем систему, которая позволит нам уберечь детей и подростков от страшной беды: либо предотвратить случаи первой пробы наркотиков, либо начать решать проблему на ранних стадиях", - заявил Любимов.
Он отметил, что социальным эффектом от проекта, который ожидается получить через несколько лет, должно стать значительное снижение числа наркозависимых детей и подростков, а также уровня преступности в молодежной среде, связанной с незаконным оборотом наркотиков.
Любимов также сообщил, что по инициативе правительства Рязанской области принято решение о проведении тестирования среди госслужащих региона. Все сотрудники уже дали согласие на участие в проекте. В ближайшее время планируется продолжить работу в этом направлении и провести тестирование всех госслужащих области.
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