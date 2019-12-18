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Республиканцам не позволили прекратить заседание по импичменту Трампу
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РИА Новости

Республиканцам не позволили прекратить заседание по импичменту Трампу

18:02 18.12.2019
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Капитолия США
Здание Капитолия США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. Республиканцы в палате представителей потребовали прекратить заседание по импичменту президенту Дональду Трампу, демократы блокировали это требование, передает корреспондент РИА Новости.
Республиканец от Аризоны Энди Биггз внес на голосование вопрос о прекращении заседания, но демократы большинством голосов отклонили это предложение. Таким образом республиканцы выразили протест против происходящего. Как ожидается, протесты продолжатся в ходе дебатов партий.
Палата представителей уже в среду намерена проголосовать по вопросу об импичменте. Трампа обвиняют в превышении полномочий и воспрепятствовании работе конгресса. Для импичмента в палате представителей требуется простое большинство голосов. Как ожидается, за импичмент проголосует весь состав демократического большинства за исключением 2-3 депутатов. Никто из республиканцев пока что не высказал намерения голосовать за импичмент своему однопартийцу Трампу.
После вынесения импичмента Трампу в палате представителей дело перейдет в сенат, которому предстоит провести судебный процесс над президентом. Если две трети сенаторов проголосуют за импичмент, Трампа должны будут отстранить от власти. При этом республиканцы, у которых большинство в сенате, за импичмент голосовать не намерены.
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