Республиканцам не позволили прекратить заседание по импичменту Трампу

ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. Республиканцы в палате представителей потребовали прекратить заседание по Республиканцы в палате представителей потребовали прекратить заседание по импичменту президенту Дональду Трампу , демократы блокировали это требование, передает корреспондент РИА Новости.

Республиканец от Аризоны Энди Биггз внес на голосование вопрос о прекращении заседания, но демократы большинством голосов отклонили это предложение. Таким образом республиканцы выразили протест против происходящего. Как ожидается, протесты продолжатся в ходе дебатов партий.

Палата представителей уже в среду намерена проголосовать по вопросу об импичменте. Трампа обвиняют в превышении полномочий и воспрепятствовании работе конгресса. Для импичмента в палате представителей требуется простое большинство голосов. Как ожидается, за импичмент проголосует весь состав демократического большинства за исключением 2-3 депутатов. Никто из республиканцев пока что не высказал намерения голосовать за импичмент своему однопартийцу Трампу.