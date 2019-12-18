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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
2019-12-18T17:58+0300
https://ria.ru/20191218/1562546532.html
Москва к 2025 году вдвое увеличит количество компаний-резидентов ОЭЗ
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РИА Новости

Москва к 2025 году вдвое увеличит количество компаний-резидентов ОЭЗ

17:58 18.12.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваНебоскребы делового центра "Москва-сити"
Небоскребы делового центра Москва-сити
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Правительство Москвы планирует увеличить вдвое к 2025 году количество компаний-резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва", сообщил руководитель городского Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Александр Прохоров.
"К 2025 году мы планируем увеличить резидентный портфель московской ОЭЗ более чем в 2 раза – это свыше 150 компаний. Росту привлекательности ОЭЗ способствуют меры по развитию промышленной инфраструктуры, появление новых индустриальных площадок. В ближайшее время ОЭЗ значительно расширится за счет новых территорий возле площадки "Алабушево", а также начнется строительство в промзоне "Руднево", - приводит пресс-служба ДИПП слова Прохорова.
Прохоров также напомнил, что в этом году ОЭЗ "Технополис "Москва" возглавила список лидеров Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ России технико-внедренческого типа.
"Это, как минимум, приятно, ведь мы каждый день совершенствуем экосистему московской ОЭЗ, и наша работа нашла отражение в рейтингах", - сказал руководитель ДИПП в ходе традиционной встречи с компаниями-резидентами.
Небоскребы делового центра Москва-сити. В центре: башни Империя и Город столиц
17 декабря, 17:22Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Москва возглавила рейтинг инвестиционной привлекательности регионов РФ
Он подчеркнул важность подобных встреч, которые дают возможность "не просто увидеть друг друга, но и услышать из первых уст" о проблемах, с которыми сталкиваются компании.
"Ведь мы работаем для того, чтобы снимать барьеры, которые сегодня стоят перед бизнесом, и делать жизнь, в частности - резидентов ОЭЗ, удобной для зарабатывания денег", - заключил глава департамента.
В свою очередь, директор Городского агентства управления инвестициями Леонид Кострома в ходе встречи рассказал о мерах поддержки для резидентов ОЭЗ.
"Москва всегда готова предложить широкие инвестиционные возможности для предпринимателей. У резидентов московской ОЭЗ есть возможность реализовать как гринфилд-проекты (производство с нуля на пустых земельных участках промышленного назначения), так и браунфилд-проекты (аренда подготовленных офисных, лабораторных и производственных площадей). Также инвесторы могут реализовывать проекты государственно-частного партнерства или заключать с Москвой офсетные контракты, которые предполагают долгосрочный госзаказ в обмен на локализацию производства на территории столицы", – цитирует пресс-служба слова чиновника.
Кострома уточнил, что на сегодняшний день столица уже заключила два офсетных контракта, суммарный объем инвестиций по которым составит 8,8 миллиарда рублей, а объем поставки – 32,4 миллиарда рублей.
По данным пресс-службы ДИПП, сегодня резидентами ОЭЗ являются 62 компании, при этом 19 из них получили статус в 2019 году. За время своей работы резиденты ОЭЗ создали 5,8 тысяч рабочих мест, осуществили инвестиции в размере 24,4 миллиарда рублей. По оценкам специалистов департамента, к 2025 году накопленные инвестиции столичной особой экономической зоны увеличатся почти в три раза и составят более 70 миллиардов рублей.
Вид на небоскребы Москва-сити
17 декабря, 15:51Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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ОЭЗ "Технополис "Москва" – специализированная территория развития промышленной и технико-внедренческой деятельности столицы, которая объединяет 5 площадок – четыре из них расположены в Зеленограде и одна – в Печатниках. Статус резидента ОЭЗ даёт компаниям ряд преференций от города: налоговые льготы, готовая инженерная инфраструктура, режим свободной таможенной зоны и т.д. Особая экономическая зона предоставляет возможность резидентам экономить до 47% налогов и обязательных платежей, напомнили в пресс-службе.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыПравительство г. МосквыАлександр Прохоров
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