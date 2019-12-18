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Холдинг "Синара-Транспортные Машины" выпустил сотый тепловоз ТЭМ9
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РИА Новости

Холдинг "Синара-Транспортные Машины" выпустил сотый тепловоз ТЭМ9

17:54 18.12.2019
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© Фото : Синара-транспортные машиныЛокомотив ТЭМ9
Локомотив ТЭМ9
© Фото : Синара-транспортные машины
МОСКВА, 18 дек – Синара-Транспортные машины. Людиновский теловозостроительный завод (ЛТЗ, входит в холдинг "Синара-Транспортные Машины", СТМ) выпустил сотый маневровый локомотив ТЭМ9. Юбилейный тепловоз предназначен для давнего партнера и крупнейшего заказчика – Магнитогорского металлургического комбината (ММК).
ТЭМ9 был разработан инжиниринговым подразделением холдинга СТМ — "Центром инновационного развития". Тепловоз предназначен для маневровой и вывозной работы на пространстве колеи 1520. Локомотив оснащен электрической передачей переменно-постоянного тока с индивидуальным приводом колесных пар и оборудован дизель-генератором ДГ-882Л мощностью 1200 л.с. производства Уральского дизель-моторного завода (УДМЗ, входит в холдинг СТМ). Топливная экономичность, пусковые свойства, гидравлическая плотность всех систем силовой установки позволяют эксплуатировать машину в различных климатических зонах. За счет четырехостной конструкции значительно снижен вес локомотива, что обеспечивает повышенную маневренность и меньшую нагрузку на пути. ТЭМ9 обладает способностью проходить кривые малых радиусов до 50 м, что является неоспоримым преимуществом для работы на подъездных путях промышленных предприятий. На локомотиве установлены микропроцессорные системы контроля, управления и диагностики – система ведеонаблюдения, система гребнесмазывания АГС8 и система учета расхода топлива с модулем ГЛОНАСС/GPS. В его производстве использован современный принцип модульной сборки, что существенно улучшает условия эксплуатации и технического обслуживания локомотива.
Тепловоз ТЭМ9 является одним из самых востребованных из представленной на отечественном рынке маневрово-вывозной техники. Он успешно эксплуатируется на площадках крупнейших промышленных компаний – Новолипецкого металлургического комбината, "Северстали", "Росатома", "КуйбышевАзота", "Тулачермета", "Транспорт-Соликамска", "Газпромтранса", "Казцинк-ТемирТранса" и др.
"Синара-Транспортные Машины", СТМ — дивизиональный машиностроительный холдинг Группы Синара, объединяет научно-технический и производственный потенциал российских предприятий по инжинирингу, производству, сервисному обслуживанию железнодорожной техники и дизельных промышленных установок. Также оказывает услуги тяги, предоставляет в аренду локомотивы и путевую технику, содержит железнодорожные пути и инфраструктуру.
Людиновский тепловозостроительный завод (ЛТЗ) входит в холдинг "Синара-Транспортные Машины". Завод выпускает маневровые тепловозы с гидропередачей (серии ТГМ4Б, ТГМ6Д, ТГ16М) и с электропередачей (серия ТЭМ7А, ТЭМ9, ТЭМ14, ТЭ8), энергоустановки ЭУ-500. Железнодорожная техника предназначена для выполнения маневровой и вывозной работы на станциях магистральных железных дорог и на промышленных предприятиях.
Пресс-центр Группы Синара
Телефон: (343) 229-33-00
Факс: (343) 310-33-00
E-mail: cos@sinara-group.com
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