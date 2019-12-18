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Украинские автомобилисты проводят митинг у дома Зеленского в Киеве
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РИА Новости

Украинские автомобилисты проводят митинг у дома Зеленского в Киеве

17:50 18.12.2019
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 18 дек – РИА Новости. Собственники нерастаможенных автомобилей с иностранной регистрацией проводят митинг около дома президента Украины Владимира Зеленского в Киеве.
Ранее в среду автомобилисты провели митинг у здания офиса президента Украины в Киеве. Они требуют принять законопроект о доступной растаможке, который, в частности, предполагает льготы для инвалидов и ветеранов.
Полиция у здания офиса президента Украины в Киеве
Вчера, 10:10
В Киеве началась акция автомобилистов возле офиса президента Украины
"Пришли к дому президента Зеленского, хотим получить окончательный ответ обманул ли нас президент Зеленский, или его обманули", - говорится в сообщении организации "Авто Евро Сила" в Facebook.
Во вторник в центре Киева прошел ряд акций, в частности активисты протестовали против рассмотрения законопроектов о продаже сельскохозяйственной земли, митинг также провели собственники нерастаможенных автомобилей.
Акция протеста возле Верховной Рады переросла в потасовку с полицией
17 декабря, 17:06
Опубликовано видео беспорядков в центре Киева
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Владимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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