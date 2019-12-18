Украинские автомобилисты проводят митинг у дома Зеленского в Киеве

КИЕВ, 18 дек – РИА Новости. Собственники нерастаможенных автомобилей с иностранной регистрацией проводят митинг около дома президента Украины Владимира Зеленского в Киеве.
Ранее в среду автомобилисты провели митинг у здания офиса президента Украины в Киеве. Они требуют принять законопроект о доступной растаможке, который, в частности, предполагает льготы для инвалидов и ветеранов.
"Пришли к дому президента Зеленского, хотим получить окончательный ответ обманул ли нас президент Зеленский, или его обманули", - говорится в сообщении организации "Авто Евро Сила" в Facebook.
Во вторник в центре Киева прошел ряд акций, в частности активисты протестовали против рассмотрения законопроектов о продаже сельскохозяйственной земли, митинг также провели собственники нерастаможенных автомобилей.
17 декабря, 17:06Опубликовано видео беспорядков в центре Киева