Первый международный рейс из Саранска может отправиться в Турцию

Глава Мордовии в среду провел рабочую встречу с новым генеральным консулом Турецкой республики в Казани Исметом Эриканом. Стороны обсудили вопросы сотрудничества Мордовии и Турции в рамках укрепления российско-турецких отношений.

Волков отметил высокий потенциал взаимодействия Мордовии и Турции как в экономике, так и в научно-культурной сфере, а также подчеркнул, что в скором времени межрегиональные связи могут стать более близкими.

"Аэропорт Саранска планирует открыть международные рейсы. И первое направление, которое мы прорабатываем, это как раз Турция. Оно будет востребовано жителями не только Саранска, но и соседних регионов", - цитирует пресс-служба главы региона его слова.

Генеральный консул поблагодарил главу Мордовии за прием и возможность познакомиться с регионом. Во время визита консул посетил исламский культурный центр в Саранске, завод "Сарансккабель-Оптика", а также Технопарк Мордовии. "Это мой первый визит в Мордовию, поэтому рабочая программа была очень насыщенная. Технопарк Мордовии – один из самых обширных, которые я видел в своем рабочем округе. Предприятия-резиденты очень хорошие, можно наладить сотрудничество с этими компаниями", - отметил Эрикан.