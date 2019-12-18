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Республика Мордовия
Республика Мордовия
2019-12-18T17:47+0300
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Первый международный рейс из Саранска может отправиться в Турцию
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РИА Новости

Первый международный рейс из Саранска может отправиться в Турцию

17:47 18.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГлава Республики Мордовия Владимир Волков
Глава Республики Мордовия Владимир Волков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 дек — РИА Новости. Турция может стать первым международным направлением из аэропорта Саранска, заявил глава Мордовии Владимир Волков.
Глава Мордовии в среду провел рабочую встречу с новым генеральным консулом Турецкой республики в Казани Исметом Эриканом. Стороны обсудили вопросы сотрудничества Мордовии и Турции в рамках укрепления российско-турецких отношений.
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Волков отметил высокий потенциал взаимодействия Мордовии и Турции как в экономике, так и в научно-культурной сфере, а также подчеркнул, что в скором времени межрегиональные связи могут стать более близкими.
"Аэропорт Саранска планирует открыть международные рейсы. И первое направление, которое мы прорабатываем, это как раз Турция. Оно будет востребовано жителями не только Саранска, но и соседних регионов", - цитирует пресс-служба главы региона его слова.
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Генеральный консул поблагодарил главу Мордовии за прием и возможность познакомиться с регионом. Во время визита консул посетил исламский культурный центр в Саранске, завод "Сарансккабель-Оптика", а также Технопарк Мордовии. "Это мой первый визит в Мордовию, поэтому рабочая программа была очень насыщенная. Технопарк Мордовии – один из самых обширных, которые я видел в своем рабочем округе. Предприятия-резиденты очень хорошие, можно наладить сотрудничество с этими компаниями", - отметил Эрикан.
По итогам рабочей встречи Волков и Эрикан договорились обменяться бизнес-миссиями, чтобы мордовские и турецкие предприниматели могли наладить и расширить торгово-экономические контакты.
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Республика МордовияВладимир Волков (политик)Республика МордовияСаранскТурцияОбщество
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