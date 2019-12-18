Шторм в Финляндии оставил без электричества более 30 тысяч домов

ХЕЛЬСИНКИ, 18 дек - РИА Новости. Обильные снегопады вызвали перебои в подаче электричества в центральных регионах Обильные снегопады вызвали перебои в подаче электричества в центральных регионах Финляндии , обесточены более 30 тысяч домов, к вечеру среды их число может увеличиться до 40 тысяч, рассказали РИА Новости в Ассоциации энергокомпаний страны (Energiateollisuus).

По данным на 17.30 мск обесточены 31936 домохозяйств.

"Больше всего домов обесточено в Хямеенлинне - 5756, Акаа - 4405, Падасйоки - 2799, Пялькяне - 2744 и других", - отметили энергетики.

Перебои вызваны обильным снегопадом, пришедшим в центральные регионы страны вместо со штормом. Непогода, пришедшая с юго-запада, обрушилась на Финляндию утром. Мощный циклон в течение дня перемещается в Россию через южные и центральные районы Финляндии.