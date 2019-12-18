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Шторм в Финляндии оставил без электричества более 30 тысяч домов
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РИА Новости

Шторм в Финляндии оставил без электричества более 30 тысяч домов

17:45 18.12.2019
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередачи
Линии электропередачи
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередачи. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 18 дек - РИА Новости. Обильные снегопады вызвали перебои в подаче электричества в центральных регионах Финляндии, обесточены более 30 тысяч домов, к вечеру среды их число может увеличиться до 40 тысяч, рассказали РИА Новости в Ассоциации энергокомпаний страны (Energiateollisuus).
По данным на 17.30 мск обесточены 31936 домохозяйств.
"Больше всего домов обесточено в Хямеенлинне - 5756, Акаа - 4405, Падасйоки - 2799, Пялькяне - 2744 и других", - отметили энергетики.
Перебои вызваны обильным снегопадом, пришедшим в центральные регионы страны вместо со штормом. Непогода, пришедшая с юго-запада, обрушилась на Финляндию утром. Мощный циклон в течение дня перемещается в Россию через южные и центральные районы Финляндии.
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Ветер усилится до штормовых значений вечером в среду, предупреждают синоптики. В акватории Финского залива скорость ветра может в порывах достичь 25-30 метров в секунду. В связи со штормом судоходная компания Eckerö Line отменила два рейса между Хельсинки и Таллином.
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