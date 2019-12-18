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Туризм
2019-12-18T17:35+0300
https://ria.ru/20191218/1562544189.html
МИД призвал россиян проявлять осторожность в Индии из-за беспорядков
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РИА Новости

МИД призвал россиян проявлять осторожность в Индии из-за беспорядков

17:35 18.12.2019
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© AP Photo / Altaf QadriИндийские военнослужащие задерживают сторонника Партии конгресса во время протеста в Нью-Дели
Индийские военнослужащие задерживают сторонника Партии конгресса во время протеста в Нью-Дели
© AP Photo / Altaf Qadri
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. МИД РФ призывает россиян, находящихся в Индии или планирующих выехать туда, проявлять осторожность и избегать мест массовых скоплений людей в связи с беспорядками, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"Хотела бы привлечь внимание наших соотечественников, туристов, которые выезжают в Индию. Дело в том, что в последнее время в индийских штатах отмечаются беспорядки и демонстрации против поправок к закону о гражданстве", — сказала Захарова на брифинге.
Она отметила, что беспорядки привели к жертвам, есть и пострадавшие среди мирного населения, также речь идет о сбоях в работе наземного, воздушного транспорта, нарушении связи, работы интернета и так далее.
"Российским гражданами, которые находятся в Индии или планируют в ближайшее время выехать в эту страну, необходимо соблюдать бдительность и осторожность, избегать массовых скоплений людей, воздержаться от посещения охваченных протестами районов. Мы рекомендуем следить за информацией на данную тему, которая размещается на медиаресурсах МИД РФ и приложении "Зарубежный помощник", — добавила официальный представитель МИД РФ.
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