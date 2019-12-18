МИД призвал россиян проявлять осторожность в Индии из-за беспорядков

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. МИД РФ призывает россиян, находящихся в Индии или планирующих выехать туда, проявлять осторожность и избегать мест массовых скоплений людей в связи с беспорядками, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Хотела бы привлечь внимание наших соотечественников, туристов, которые выезжают в Индию. Дело в том, что в последнее время в индийских штатах отмечаются беспорядки и демонстрации против поправок к закону о гражданстве", — сказала Захарова на брифинге.

Она отметила, что беспорядки привели к жертвам, есть и пострадавшие среди мирного населения, также речь идет о сбоях в работе наземного, воздушного транспорта, нарушении связи, работы интернета и так далее.