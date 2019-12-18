Россияне стали чаще использовать маткапитал на образование детей

"У нас произошел определенный сдвиг в использовании материнского капитала на образование. Если еще 2-3 года назад основным направлением, то есть подавляющее большинство, 98% материнского капитала направлялось на приобретение жилья, строительства жилья индивидуального, то сейчас только 70% направляется на жилье, 20% - это на образование детей, в том числе дошкольное образование, присмотр, уход - это направление сейчас пользуется определенной популярностью", - рассказал Дроздов в интервью телеканалу "Россия 24".