Вологодские теплоснабжающие компании задолжали за газ 1,8 млрд рублей

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Теплоснабжающие предприятия Вологодской области по состоянию на начало декабря задолжали компании "Газпром межрегионгаз Вологда" 1,78 миллиарда рублей за газ, следует из сообщения "дочки" "Газпрома".
"В правительстве Вологодской области состоялось итоговое заседание межведомственной рабочей группы по выработке мер по погашению теплоснабжающими предприятиями задолженности за потребленный газ перед ООО "Газпром межрегионгаз Вологда". В декабре 2019 года теплоснабжающие предприятия должны оплатить поставщику газа за потребленный ресурс порядка 1,78 миллиарда рублей", - сообщает компания.
При этом по состоянию на начало ноября задолженность теплоснабжающих предприятий региона за газ составляла 1,465 миллиарда рублей. Отмечается, что низкая платежная дисциплина и растущая задолженность остается одной из главных проблем, которая угрожает дальнейшему развитию газификации Вологодской области.
Наращивать задолженность продолжают муниципальные теплоснабжающие предприятия из Вологодского, Грязовецкого, Кадуйского и Междуреченского районов, в числе которых МУП "Грязовецкая ЭТС" - 54,6 миллиона рублей, МУП ЖКХ "Федотово" ВМР – 42,7 миллиона рублей; МУП "ТехКомСервис" - 19,2 миллиона рублей.
"Поставщик газа полностью выполняет взятые на себя договорные обязательства и вправе требовать своевременных расчетов. Рост задолженности предприятий должен быть обусловлен конкретными причинами: несвоевременной оплатой абонентами, нехваткой оборотных средств, нецелевым использованием денежных средств. Предприятиям необходимо их определить и выработать конкретные меры по их устранению", – подчеркнул заместитель гендиректора "Газпром межрегионгаз Вологда" Сергей Романцов.
ООО "Газпром межрегионгаз Вологда" продает газ потребителям области. Компания ежегодно реализует свыше четырех миллиардов кубометров газа.