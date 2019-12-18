Вологодские теплоснабжающие компании задолжали за газ 1,8 млрд рублей

Городская усадьба С. М. Шибаева после реставрации

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Теплоснабжающие предприятия Вологодской области по состоянию на начало декабря задолжали компании "Газпром межрегионгаз Вологда" 1,78 миллиарда рублей за газ, следует из сообщения "дочки" " Теплоснабжающие предприятия Вологодской области по состоянию на начало декабря задолжали компании "Газпром межрегионгаз Вологда" 1,78 миллиарда рублей за газ, следует из сообщения "дочки" " Газпрома ".

"В правительстве Вологодской области состоялось итоговое заседание межведомственной рабочей группы по выработке мер по погашению теплоснабжающими предприятиями задолженности за потребленный газ перед ООО "Газпром межрегионгаз Вологда". В декабре 2019 года теплоснабжающие предприятия должны оплатить поставщику газа за потребленный ресурс порядка 1,78 миллиарда рублей", - сообщает компания.

При этом по состоянию на начало ноября задолженность теплоснабжающих предприятий региона за газ составляла 1,465 миллиарда рублей. Отмечается, что низкая платежная дисциплина и растущая задолженность остается одной из главных проблем, которая угрожает дальнейшему развитию газификации Вологодской области.

Наращивать задолженность продолжают муниципальные теплоснабжающие предприятия из Вологодского, Грязовецкого, Кадуйского и Междуреченского районов, в числе которых МУП "Грязовецкая ЭТС" - 54,6 миллиона рублей, МУП ЖКХ "Федотово" ВМР – 42,7 миллиона рублей; МУП "ТехКомСервис" - 19,2 миллиона рублей.

"Поставщик газа полностью выполняет взятые на себя договорные обязательства и вправе требовать своевременных расчетов. Рост задолженности предприятий должен быть обусловлен конкретными причинами: несвоевременной оплатой абонентами, нехваткой оборотных средств, нецелевым использованием денежных средств. Предприятиям необходимо их определить и выработать конкретные меры по их устранению", – подчеркнул заместитель гендиректора "Газпром межрегионгаз Вологда" Сергей Романцов.