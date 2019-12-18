Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-18T16:54+0300
https://ria.ru/20191218/1562541379.html
На Украине открыли офис противодействия рейдерству
https://cdn23.img.ria.ru/images/150829/26/1508292693_0:172:3029:1876_1036x0_80_0_0_78f20cd9289fc47a09dd3c62499b5d6e.jpg
РИА Новости

На Украине открыли офис противодействия рейдерству

16:54 18.12.2019
63
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Автомобиль украинской полиции в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 18 дек - РИА Новости. Офис противодействия рейдерству открыли на Украине, сообщил в среду премьер страны Алексей Гончарук.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал в июле указ "О мерах по противодействию рейдерству".
Здание правительства Украины в Киеве
30 сентября, 15:15
Владелец "112.Украина" назвал лишение лицензий "узаконенным рейдерством"
"Только что мы открыли офис противодействия рейдерству. Это так называемый маленький административный суд. Каждый человек, чьи права собственности нарушены, может сюда обратиться. Минюст сделал чрезвычайную работу. Наша задача - максимально защитить право собственности человека. Реагировать мгновенно", - написал премьер в Telegram.
По его словам, системное рейдерство в стране прекратилось.
"За три месяца из 1,404 тысячи жалоб рассмотрено и принято решение по 1,064 тысячи из них, а 368 регистраторам с запятнанной репутацией заблокирован доступ к реестрам", - отметил Гончарук.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает в штаб-квартире партии после парламентских выборов в Киеве. 21 июля 2019
22 июля, 16:51
Зеленский подписал закон о противодействии рейдерству
030000
Обсудить 0
Офис противодействия рейдерству (Украина)Алексей ГончарукВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
В МИД прокомментировали возможную резолюцию Турции о геноциде индейцев
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
В МИД выступили против введения США санкций в отношении Турции
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
СБУ проводит обыски в Полтавской областной администрации
Археологические раскопки
Гробницу возрастом около 1300 лет обнаружили на северо-западе Китая
Студент из Австралии Алек Сигли в аэропорту Токио
В Японии три аэропорта запускают систему распознавания лиц
Изменение климата
Генсек ООН сравнил реакцию на изменения климата с поведением Нерона
Морфидд Кларк и Кейт Бланшетт
Выбрана актриса на роль Галадриэль в сериале "Властелин колец"
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель уточнила в бундестаге, что закончила доклад, а не карьеру
Галина Карелова
В Совфеде рассказали о работе над законопроектом о многодетных семьях
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса
Исправительная колония №2 в Калмыкии
ФСИН проверит сотрудников колонии, в которой нашли ячейку террористов
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
В Госдуме сравнили Украину с идущим под откос поездом
Режиссер Кирилл Серебренников на заседании по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
Суд отказался исключить экспертизу по делу Серебренникова
Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье
Глава ПАСЕ назвала конфликт на Украине вызовом для прав человека
Обручальные кольца
Москвичи смогут выбирать необычные площадки для регистрации брака
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33СМИ: экс-министр образования Ливана может стать премьером
02:24Контактная группа по Донбассу не согласовала обмен и разведение сил
01:43Армия Хафтара продвигается к центру Триполи
01:42Генассамблея призвала США выдавать визы направляющимся в ООН делегатам
01:39В австралийском штате объявили режим ЧС из-за пожаров
01:35В Мексике расследуют связи полицейского руководства с наркомафией
01:35Финский журналист восхитился железными дорогами в России
01:33ЕС порекомендовали выработать "долгосрочную стратегию" сдерживания РФ
01:31Ирина Шейк снялась для японского глянца в образе советской работницы
01:29В сенате США придумали, как еще "наказать" Россию за Крым и Донбасс
01:25ЕП ждет, что Венецианская комиссия оценит закон о СМИ-иноагентах в РФ
01:21На вокзале Симферополя для туристов откроют информационный центр
01:10СМИ: на севере Йемена восемь человек умерли от свиного гриппа
01:03Спецпредставитель ОБСЕ по переговорам в Минске уходит со своего поста
00:58Киев оказался не готов к обмену пленными в Донбассе, заявили в ЛНР
00:56ЕП хочет расширить трактовку условий снятия санкций с России
00:50СМИ: КС Украины отказался восстановить экс-главу суда в должности
00:46Строительство порта под Калининградом завершат не раньше 2021 года
00:41Косачев одобрил принятие ООН резолюции против героизации нацизма
00:37Киев не провел разбирательств по обстрелам в Донбассе, заявили в ДНР
Лента новостейМолния