На Украине открыли офис противодействия рейдерству

Президент Украины Владимир Зеленский подписал в июле указ "О мерах по противодействию рейдерству".

"Только что мы открыли офис противодействия рейдерству. Это так называемый маленький административный суд. Каждый человек, чьи права собственности нарушены, может сюда обратиться. Минюст сделал чрезвычайную работу. Наша задача - максимально защитить право собственности человека. Реагировать мгновенно", - написал премьер в Telegram.

По его словам, системное рейдерство в стране прекратилось.