На Украине открыли офис противодействия рейдерству

КИЕВ, 18 дек - РИА Новости. Офис противодействия рейдерству открыли на Украине, сообщил в среду премьер страны Алексей Гончарук.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал в июле указ "О мерах по противодействию рейдерству".
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"Только что мы открыли офис противодействия рейдерству. Это так называемый маленький административный суд. Каждый человек, чьи права собственности нарушены, может сюда обратиться. Минюст сделал чрезвычайную работу. Наша задача - максимально защитить право собственности человека. Реагировать мгновенно", - написал премьер в Telegram.
По его словам, системное рейдерство в стране прекратилось.
"За три месяца из 1,404 тысячи жалоб рассмотрено и принято решение по 1,064 тысячи из них, а 368 регистраторам с запятнанной репутацией заблокирован доступ к реестрам", - отметил Гончарук.
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