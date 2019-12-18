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Победители фестиваля рекламы Red Apple получили 88 наград
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РИА Новости

Победители фестиваля рекламы Red Apple получили 88 наград

16:51 18.12.2019 (обновлено: 16:52 18.12.2019)
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© Фото : Пресс-служба Red Apple FestivalПобедители фестиваля рекламы Red Apple получили 88 наград
Победители фестиваля рекламы Red Apple получили 88 наград
© Фото : Пресс-служба Red Apple Festival
МОСКВА, 18 дек - Пресс-служба Red Apple Festival. Гран-При фестиваля в направлениях MEDIA и CREATIVE завоевали рекламное агентство "Восход" с кейсом Forte Femme и креативное агентство TUTKOVBUDKOV с работой We Are Siberia соответственно. Международное жюри фестиваля определило обладателей 20 золотых, 26 серебряных и 40 бронзовых наград. BBDO Group была удостоена награды "Сеть года", рекламодателем года стал телеканал "Дождь", а агентством года по всем трем направлениям было признано рекламное агентство "Восход".
GILAD KAT, директор по коммуникационному планированию MediaCom Israel, Media Jury President: "Я рад быть здесь. С самого утра фестиваль окутан невероятным количеством энергии, что действительно поражает. Каждый раз, когда ты направляешься в какое-либо место, ты чувствуешь, что упускаешь что-то там, откуда уходишь. Что касается конкурсной части, я считаю, что нам удалось выбрать достойных победителей, и если судить по качеству работ, которые мы здесь увидели, то у российского рекламного рынка огромные перспективы роста".
EDUARDO MARQUES, главный креативный директор Publicis Spain, Creative Jury President: "Большая честь для меня быть президентом жюри креативного направления фестиваля. Мы просмотрели около 500 работ. Золото мы присудили лишь тем кейсам, в которых уверены: в которых есть потенциал выиграть Канны, например - это тот уровень, к которому мы стремились в своей оценке. Надеюсь, что своим выступлением мне удалось вдохновить людей. В нашей индустрии мы проходим через многие сложности, но то, что делает нас по-настоящему счастливыми - это результат, который мы видим в итоге".
Владислав Деревянных, бренд-дизайн директор RA Voskhod: "Участие в фестивалях рекламы, с одной стороны, очень походит на спорт — есть азарт, дисциплины, команды, награды... С другой — в рекламе не существует прошлых заслуг — в спорте ты олимпийский Чемпион и это на всю жизнь, в рекламе же необходимо ежегодно подтверждать свой профессиональный уровень. Никому сегодня не интересны твои Каннские львы 2009 года. За последние 13 лет я ни разу не пропустил Red Apple и могу с уверенностью сказать, что фестиваль продолжает сохранять статус главного "креативного чемпионата" страны, его награды остаются одними из самых ценных и желанных".
© Пресс-служба Red Apple FestivalПобедители фестиваля рекламы Red Apple получили 88 наград
Победители фестиваля рекламы Red Apple получили 88 наград
© Пресс-служба Red Apple Festival
Олег Баринбойм, креативный директор агентства TUTKOVBUDKOV: "Получение награды на Red Apple - всегда праздник, потому что это главный фестиваль России в рекламе. Большая гордость для нас быть признанными профессионалами рекламного рынка международного уровня".
При поддержке генерального social media партнера фестиваля - Instagram были подведены итоги Битвы школ, победителем в которой стала академия коммуникаций Wordshop. Также были определены обладатели первого, второго и третьего места в категории Best In Instagram, которые получили купоны на рекламу на платформах Facebook и Instagram на сумму $5 000, $3 000 и $2 000 - ими стали: Zebra Hero — Russian Yoga School; Affect — Olmeca Unexpected Merch; Isobar Moscow — Lexus Instagram Hijack.
Роберт Ольшевски, креативный стратег Facebook: "В этом году Red Apple собрал так много людей, которые представили великолепные digital-кампании. Я рад видеть, как растут бренды и агентства в России с точки зрения создания креативных кампаний с использованием наших платформ. Все больше и больше они доказывают, что креатив – самый важный компонент успеха бизнеса и используют новые мобильные форматы для того, чтобы лучше взаимодействовать со своей аудиторией. Надеюсь увидеть еще больше новых идей и подходов в ближайшем будущем".
Приглашенные спикеры затронули спектр тем - от креатива, дизайна и творчества до стратегического развития и устойчивого планирования. Тезис о том, что "идеи меняют мир" нашел свое отражение в выступлениях основателей компаний, генеральных и креативных директоров международных брендов и агентств, иностранных членов жюри, наставников передовых школ креатива и рекламы, режиссеров, актеров, блогеров, комиков, музыкантов, композиторов, сценаристов и продюсеров.
Максим Ильяхов, редактор и разработчик сервиса проверки текста "Главред", автор бестселлера "Пиши.Сокращай": "Red Apple - пример статусного мероприятия с интересным, мощным составом спикеров. Самое главное: в этом фестивале есть жизнь. Аудитория действительно вовлечена в процесс и заинтересована происходящим на сцене, что всегда крайне приятно".
Екатерина Черкес-заде, директор университета креативных индустрий Universal University: "Мне кажется, что Red Apple на протяжении долгого времени является одним из немногих мероприятий, представляющих весь спектр креативных индустрий. Играя важную роль в формировании креативного комьюнити, фестиваль задает определенный вектор развития, что, конечно же, должно продолжаться и дальше".
Завершением вечера первого дня фестиваля стала Red Apple Party 2019 в Noor Bar — вечеринка, в рамках которой встретились члены жюри всех направлений — обладатели более 350 Каннских львов. Гостей ждали фирменные подарки от компании Проект 111, в которых нашла свой отклик идея об объединении креативных культур, и DJ-сеты от Betelgeize (Leveldva, Burning man) и Anjei (Poison Pro, Thunderlab, Volen Sentir), которые обеспечили заряд хорошего настроения на следующий день.
Сайт: https://festival.ru
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