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В МИД прокомментировали возможную резолюцию Турции о геноциде индейцев
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РИА Новости

В МИД прокомментировали возможную резолюцию Турции о геноциде индейцев

16:42 18.12.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. МИД РФ готов предоставить журналистам справочную информацию о действиях мигрантов, прибывших на территорию нынешних США, в отношении индейцев, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова на просьбу прокомментировать заявление президента Турции Тайипа Эрдогана, пригрозившего США признать геноцид индейцев в ответ на признание геноцида армян.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкий парламент может принять резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки в ответ на признание сенатом США геноцида армян в Османской империи в 1915 году.
Как отметила Захарова, "речь шла о реакции турецкой стороны на соответствующие действия американских законодателей".
"Я считаю, что каждое государство имеет право на свою внешнюю политику, на свой переговорный процесс, на учет своих интересов", - сказала она.
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"Если вы так хотите вспомнить, что мигранты сделали с индейцами, когда прибыли на территорию будущих США, мы готовы снабдить вас справочным материалом, поделиться с общественностью", - подчеркнула Захарова.
Сенат конгресса США принял в четверг резолюцию о необходимости официально признавать и помнить геноцид армян. Резолюция призвана выразить мнение верхней палаты парламента, что США должны чтить геноцид армян путем официального признания и памяти. Кроме того, там содержится призыв не допускать попыток вовлечь власти США или ассоциировать их с отрицанием геноцида армян "или любого другого геноцида", а также поощрять информирование о геноциде армян. МИД Турции осудил эту резолюцию.
В конце XIX - начале XX веков в Османской империи осуществлялись преследования и гонения армян, которые достигли пика в 1915 году. Армения настаивает на признании мировым сообществом геноцида армян в Османской империи. Турция традиционно отвергает обвинения в свой адрес, утверждая, что жертвами трагедии 1915 года были как армяне, так и турки. Острая реакция Анкары на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи является одной из главных причин сложных отношений между Турцией и Арменией. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
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Госдеп США прокомментировал резолюцию конгресса по геноциду армян
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Мария ЗахароваСенат СШАМИД РФМИД ТурцииРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
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