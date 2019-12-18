В МИД прокомментировали возможную резолюцию Турции о геноциде индейцев

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. МИД РФ готов предоставить журналистам справочную информацию о действиях мигрантов, прибывших на территорию нынешних США, в отношении индейцев, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства МИД РФ готов предоставить журналистам справочную информацию о действиях мигрантов, прибывших на территорию нынешних США, в отношении индейцев, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова на просьбу прокомментировать заявление президента Турции Тайипа Эрдогана , пригрозившего США признать геноцид индейцев в ответ на признание геноцида армян.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкий парламент может принять резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки в ответ на признание сенатом США геноцида армян в Османской империи в 1915 году.

Как отметила Захарова, "речь шла о реакции турецкой стороны на соответствующие действия американских законодателей".

"Я считаю, что каждое государство имеет право на свою внешнюю политику, на свой переговорный процесс, на учет своих интересов", - сказала она.

"Если вы так хотите вспомнить, что мигранты сделали с индейцами, когда прибыли на территорию будущих США, мы готовы снабдить вас справочным материалом, поделиться с общественностью", - подчеркнула Захарова.

Сенат конгресса США принял в четверг резолюцию о необходимости официально признавать и помнить геноцид армян. Резолюция призвана выразить мнение верхней палаты парламента, что США должны чтить геноцид армян путем официального признания и памяти. Кроме того, там содержится призыв не допускать попыток вовлечь власти США или ассоциировать их с отрицанием геноцида армян "или любого другого геноцида", а также поощрять информирование о геноциде армян. МИД Турции осудил эту резолюцию.