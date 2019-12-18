В МИД выступили против введения США санкций в отношении Турции

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Москва против одностороннего введения санкций США против Турции за покупку российских систем ПВО С-400, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В середине декабря комитет по международным делам сената США принял законопроект о введении санкций против Турции в связи с закупкой С-400. Согласно опубликованному на сайте комитета законопроекту, "приобретение Турцией С-400 является поводом для санкций" в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Документ ограничивает продажу американского оружия Турции и вводит санкции против тех турецких официальных лиц, которые отвечают за поставки оружия для военной операции Анкары в Сирии.
15 декабря, 11:05Глава Минобороны Турции объяснил, что вынудило Анкару купить С-400
"Мы против каких-либо санкций, которые не прошли верификацию и легализацию через соответствующие структуры Совета Безопасности ООН. Односторонние санкции, с нашей точки зрения, нелегитимны, и давление, которое оказывается на страны с использованием санкционного механизма, противоречит нормам международных отношений, которые зафиксированы в большом количестве международно-правовых документов", - сказала Захарова на брифинге.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.