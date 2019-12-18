В Тульской области разработают программу стимулирования ИЖС

"С 2016 по 2019 годы мы построили более 2,5 миллиона квадратных метров жилья. А к 2024 - должны выйти на уровень одного миллиона квадратных метров в год. И это не уплотнённая застройка, как было раньше, а полноценные новые жилые кварталы с инфраструктурой. В планах - развитие индивидуального жилищного строительства. Это общероссийский тренд: люди все больше хотят жить не в квартирах, а в собственных домах. Поручаю правительству разработать программу стимулирования ИЖС", – сказал губернатор.