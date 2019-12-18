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Иллюстрация - Тульская область
Тульская область
2019-12-18T16:29+0300
https://ria.ru/20191218/1562539867.html
В Тульской области разработают программу стимулирования ИЖС
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РИА Новости

В Тульской области разработают программу стимулирования ИЖС

16:29 18.12.2019
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© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиГубернатор Тульской области Алексей Дюмин во время ежегодного послания
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин во время ежегодного послания
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
ТУЛА, 18 дек - РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил областному правительству разработать региональную программу стимулирования индивидуального жилищного строительства, сообщил РИА Новости представитель областного правительства.
Соответствующее распоряжение Алексей Дюмин дал в среду в ходе ежегодного послания жителям региона и депутатам Тульской областной Думы.

"С 2016 по 2019 годы мы построили более 2,5 миллиона квадратных метров жилья. А к 2024 - должны выйти на уровень одного миллиона квадратных метров в год. И это не уплотнённая застройка, как было раньше, а полноценные новые жилые кварталы с инфраструктурой. В планах - развитие индивидуального жилищного строительства. Это общероссийский тренд: люди все больше хотят жить не в квартирах, а в собственных домах. Поручаю правительству разработать программу стимулирования ИЖС", – сказал губернатор.

Дюмин назвал одной из проблем в регионе большой объем аварийного жилья. Завершив в 2017 году реализацию федеральной программы расселения аварийного жилья, в 2018 году в Тульской области была запущена аналогичная региональная программа.
"В 2019 году регион вступил в очередной этап федеральной программы. Расселяются дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. В программе 13 муниципалитетов. Жители Тулы и Алексина уже начали получать ключи от новых квартир. Не забыты и жители домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года. Выделено финансирование, которое в итоге позволит расселить порядка 200 семей", – сказал губернатор.
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