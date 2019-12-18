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Тульская область
2019-12-18T16:29+0300
https://ria.ru/20191218/1562539841.html
Будущий год в Тульской области могут объявить "Годом здоровья"
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РИА Новости

Будущий год в Тульской области могут объявить "Годом здоровья"

16:29 18.12.2019
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© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиГубернатор Тульской области Алексей Дюмин во время ежегодного послания
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин во время ежегодного послания
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
ТУЛА, 18 дек — РИА Новости. С инициативой объявить 2020 год в регионе "Годом здоровья" выступил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

"Нам нужны новые подходы к работе здравоохранения. Необходимо оздоровить саму отрасль, в которой еще немало проблем. Предлагаю объявить 2020 год в Тульской области "Годом здоровья"", – сказал глава региона, выступая в среду с ежегодным посланием жителям региона и депутатам Тульской областной Думы.

Приоритетом в здравоохранении губернатор назвал первичное звено и в настоящее время правительство региона разрабатывает программу развития этого направления, в котором будут учтены мнения как пациентов, так и самих медработников.
По словам Дюмина, с целью ранней диагностики развития заболеваний в регионе планируется развивать практику профосмотров непосредственно на рабочем месте. За два года количество организаций-участников проекта выросло в 2,5 раза, осмотрены вдвое больше работников, у 37% выявлены патологии.
Дюмин поручил областному Минздраву в 2020 году довести количество предприятий, участвующих в проекте "Здоровый регион", до 60, а число осмотренных работников – до 10 тысяч.
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"Одна из главных проблем отрасли у нас, как и по всей России, – нехватка кадров. Причем за медиков мы сейчас конкурируем не с Рязанью и Орлом, а с Москвой и Подмосковьем. А еще – с коммерческими клиниками. Поэтому нам требуются более эффективные программы привлечения специалистов. Нужно стимулировать и поддерживать врачей", – считает губернатор.
Губернатор поручил правительству в 2020 году принять дополнительные меры по поддержке медиков, а Минздраву – разработать порядок финансового поощрения лучших врачей региона.
Он сообщил, что власти в этом году приобретут для врачей 7 квартир и еще 50 – в ближайшие два года.
"Но это не всё. Мы проделали большую работу на федеральном уровне. В итоге достигнута договоренность с правительством Российской Федерации и агентством "ДОМ.РФ" о безвозмездной передаче более чем 140 квартир в региональную собственность. 100 из них будут предназначены для медиков", – сказал Дюмин.
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Тульская областьАлексей ДюминОбщество
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