Будущий год в Тульской области могут объявить "Годом здоровья"

ТУЛА, 18 дек — РИА Новости. С инициативой объявить 2020 год в регионе "Годом здоровья" выступил губернатор С инициативой объявить 2020 год в регионе "Годом здоровья" выступил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

"Нам нужны новые подходы к работе здравоохранения. Необходимо оздоровить саму отрасль, в которой еще немало проблем. Предлагаю объявить 2020 год в Тульской области "Годом здоровья"", – сказал глава региона, выступая в среду с ежегодным посланием жителям региона и депутатам Тульской областной Думы.

Приоритетом в здравоохранении губернатор назвал первичное звено и в настоящее время правительство региона разрабатывает программу развития этого направления, в котором будут учтены мнения как пациентов, так и самих медработников.

По словам Дюмина, с целью ранней диагностики развития заболеваний в регионе планируется развивать практику профосмотров непосредственно на рабочем месте. За два года количество организаций-участников проекта выросло в 2,5 раза, осмотрены вдвое больше работников, у 37% выявлены патологии.

Дюмин поручил областному Минздраву в 2020 году довести количество предприятий, участвующих в проекте "Здоровый регион", до 60, а число осмотренных работников – до 10 тысяч.

"Одна из главных проблем отрасли у нас, как и по всей России, – нехватка кадров. Причем за медиков мы сейчас конкурируем не с Рязанью и Орлом, а с Москвой и Подмосковьем. А еще – с коммерческими клиниками. Поэтому нам требуются более эффективные программы привлечения специалистов. Нужно стимулировать и поддерживать врачей", – считает губернатор.

Губернатор поручил правительству в 2020 году принять дополнительные меры по поддержке медиков, а Минздраву – разработать порядок финансового поощрения лучших врачей региона.

Он сообщил, что власти в этом году приобретут для врачей 7 квартир и еще 50 – в ближайшие два года.