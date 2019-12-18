Власти Алтая выделили средства на покупку угля в город Яровое

Министерство промышленности и энергетики РФ ранее в ноябре завершило выдачу паспортов готовности к отопительному сезону. Из 23 предприятий большой энергетики Алтайского края паспорта готовности получили 22 объекта кроме ТЭЦ города Яровое, где проживают 17 тысяч человек. С 22 ноября в городе введен режим ЧС.