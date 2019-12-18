Власти Алтая выделили средства на покупку угля в город Яровое

БАРНАУЛ, 18 дек - РИА Новости. Власти Алтайского края выделили 60 миллионов рублей на покупку угля в город Яровое, где ввели режим ЧС из-за проблем с отоплением, сообщает официальный сайт правительства региона.
Министерство промышленности и энергетики РФ ранее в ноябре завершило выдачу паспортов готовности к отопительному сезону. Из 23 предприятий большой энергетики Алтайского края паспорта готовности получили 22 объекта кроме ТЭЦ города Яровое, где проживают 17 тысяч человек. С 22 ноября в городе введен режим ЧС.
"В связи с введением режима чрезвычайной ситуации на территории города Яровое губернатором Алтайского края Виктором Томенко принято решение о выделении из краевого бюджета 60 миллионов рублей на прохождение отопительного сезона. Средства будут направлены на приобретение угля", - говорится в сообщении.
Ранее губернатор Томенко в интервью РИА Новости сообщил, что организация работы по обеспечению яровчан теплом действующей частной теплоснабжающей организацией ООО "ЯТЭК" признана неудовлетворительной, планы по поставкам угля и бесперебойной работе оборудования сорваны.
В связи с инцидентом СУСК по Алтайскому краю начал проверку по факту ненадлежащего оказания услуг в Яровом.