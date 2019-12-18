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СБУ проводит обыски в Полтавской областной администрации
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РИА Новости

СБУ проводит обыски в Полтавской областной администрации

16:16 18.12.2019
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© РИА Новости / СтрингерТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Служба безопасности Украины проводит обыски в помещениях Полтавской областной государственной администрации и государственного предприятия "Агентство местных дорог", сообщает в среду пресс-служба ведомства области.
"Сотрудники Службы безопасности Украины проводят неотложные следственные действия в департаменте строительства, градостроительства и капитального и жилищно-коммунального хозяйства Полтавской ОГА и в государственном предприятии "Агентство местных дорог", - сообщила пресс-служба на странице в Facebook.
В сообщении отмечается, что по результатам обысков будет дана дополнительная информация.
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Служба безопасности УкраиныПолтавская областьУкраинаВ мире
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