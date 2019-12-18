Власти Алтая начнут строительство еще семи детских садов в 2020 году

БАРНАУЛ, 18 дек - РИА Новости. Строительство семи детских садов стартует в начале 2020 года, новые дошкольные учреждения на 140 мест каждое появятся в селе Ая и райцентрах Залесово, Поспелиха, Тальменка и Целинное, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Еще два построят в Рубцовске и Фирсовой Слободе. Они рассчитаны на 280 мест каждый, сообщили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края ", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что семь новых учреждений позволят создать условия качественного образования более чем для 1200 дошкольников. В новых детских садах предусмотрены группы для детей раннего, младшего, среднего и старшего возрастов. В учреждениях оборудуют залы для музыкальных и физкультурных занятий, методический, логопедический кабинеты и кабинет предметно-практического обучения. Также обустроят пищеблок, медпункт и помещение для охраны, смонтируют пассажирские и грузовые лифты, территории благоустроят.