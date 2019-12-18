Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-18T16:05+0300
https://ria.ru/20191218/1562537874.html
МИД оценил законопроект конгресса о санкциях за "интервенцию в Ливии"
https://cdn24.img.ria.ru/images/156170/66/1561706640_0:83:2982:1760_1036x0_80_0_0_cb468902e57e69863eea7969f4bed2af.jpg
РИА Новости

МИД оценил законопроект конгресса о санкциях за "интервенцию в Ливии"

15:55 18.12.2019 (обновлено: 16:05 18.12.2019)
2123
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Москва недоумевает в связи с появлением в конгрессе США законопроекта о санкциях против России за так называемую "интервенцию в Ливии", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она прокомментировала информацию о разработке проекта "Акта по стабилизации Ливии", который предусматривает санкции в отношении РФ за некое "военное присутствие" в Ливии.
"Это вызывает большое недоумение, хотя в отношении США это слово уже не особенно четко передает суть происходящего", - заявила Захарова.
"К сожалению, подобные очень агрессивные шаги ... к сожалению, уже давно вошли в практику официальных представителей США", - добавила она.
Захарова напомнила, что Москва "готова внести весомый вклад, поскольку поддерживает контакты со всеми действующими ливийскими политическими силами", а также выступает за прекращение всех боевых действий, за инклюзивный политический межливийский диалог.
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
17 декабря, 23:14
Путин и Макрон обсудили ситуацию в Ливии
6340042
Обсудить 2
МИД РФКонгресс СШАЛивияРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
ИГ* готовит плацдарм для вторжения в Центральную Азию, заявил Патрушев
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Силы Хафтара окружили Триполи с суши
Труба для строительства газопровода Nord Stream 2
В Германии рассказали, как будут реагировать на санкции против "СП-2"
Военный конвой США в Сирии
Американские военные вернулись на шесть баз в Сирии, сообщили СМИ
Дамаск
Минобороны: США дезинформируют мировое сообщество о ситуации в Сирии
Здание Верховной рады Украины
В Раде захотели сделать из Кубани "украинскую" Кубу
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала ситуацию в Венесуэле
Военнослужащие сирийской армии на передовых позициях в районе города Манбидж в провинции Алеппо
На сирийскую армию напали сотни боевиков
Автозаправочная станция Укранафта в Киеве
"Укрнафта" сообщила о победе в споре с Россией в швейцарском суде
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель выступила против санкций США по "Северному потоку — 2"
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Немецкий бизнес выступил против санкций по "Северному потоку — 2"
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
Меркель: санкции США могут осложнить переговоры Москвы и Киева по газу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган отправит в Москву делегацию для переговоров по Ливии
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель уточнила в бундестаге, что закончила доклад, а не карьеру
Флаг России на одном из зданий в Старом городе в Таллине
Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33СМИ: экс-министр образования Ливана может стать премьером
02:24Контактная группа по Донбассу не согласовала обмен и разведение сил
01:43Армия Хафтара продвигается к центру Триполи
01:42Генассамблея призвала США выдавать визы направляющимся в ООН делегатам
01:39В австралийском штате объявили режим ЧС из-за пожаров
01:35В Мексике расследуют связи полицейского руководства с наркомафией
01:35Финский журналист восхитился железными дорогами в России
01:33ЕС порекомендовали выработать "долгосрочную стратегию" сдерживания РФ
01:31Ирина Шейк снялась для японского глянца в образе советской работницы
01:29В сенате США придумали, как еще "наказать" Россию за Крым и Донбасс
01:25ЕП ждет, что Венецианская комиссия оценит закон о СМИ-иноагентах в РФ
01:21На вокзале Симферополя для туристов откроют информационный центр
01:10СМИ: на севере Йемена восемь человек умерли от свиного гриппа
01:03Спецпредставитель ОБСЕ по переговорам в Минске уходит со своего поста
00:58Киев оказался не готов к обмену пленными в Донбассе, заявили в ЛНР
00:56ЕП хочет расширить трактовку условий снятия санкций с России
00:50СМИ: КС Украины отказался восстановить экс-главу суда в должности
00:46Строительство порта под Калининградом завершат не раньше 2021 года
00:41Косачев одобрил принятие ООН резолюции против героизации нацизма
00:37Киев не провел разбирательств по обстрелам в Донбассе, заявили в ДНР
Лента новостейМолния