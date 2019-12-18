МИД оценил законопроект конгресса о санкциях за "интервенцию в Ливии"

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Москва недоумевает в связи с появлением в конгрессе США законопроекта о санкциях против России за так называемую "интервенцию в Ливии", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она прокомментировала информацию о разработке проекта "Акта по стабилизации Ливии", который предусматривает санкции в отношении РФ за некое "военное присутствие" в Ливии.
"Это вызывает большое недоумение, хотя в отношении США это слово уже не особенно четко передает суть происходящего", - заявила Захарова.
"К сожалению, подобные очень агрессивные шаги ... к сожалению, уже давно вошли в практику официальных представителей США", - добавила она.
Захарова напомнила, что Москва "готова внести весомый вклад, поскольку поддерживает контакты со всеми действующими ливийскими политическими силами", а также выступает за прекращение всех боевых действий, за инклюзивный политический межливийский диалог.
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