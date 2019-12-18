МИД оценил законопроект конгресса о санкциях за "интервенцию в Ливии"

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Москва недоумевает в связи с появлением в Москва недоумевает в связи с появлением в конгрессе США законопроекта о санкциях против России за так называемую "интервенцию в Ливии ", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Она прокомментировала информацию о разработке проекта "Акта по стабилизации Ливии", который предусматривает санкции в отношении РФ за некое "военное присутствие" в Ливии.

"Это вызывает большое недоумение, хотя в отношении США это слово уже не особенно четко передает суть происходящего", - заявила Захарова.

"К сожалению, подобные очень агрессивные шаги ... к сожалению, уже давно вошли в практику официальных представителей США", - добавила она.