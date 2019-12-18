Экс-глава башкирского завода "Авангард" делал и продавал взрывчатку

УФА, 18 дек - РИА Новости. Руководство башкирского предприятия "Авангард" считает, что экс-директор завода, против которого возбуждено дело о хищении взрывчатых отходов, перерабатывал порох в промышленную взрывчатку и продавал.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что следственное управление МВД по Стерлитамаку возбудило уголовное дело о краже в особо крупном размере по факту хищения у ФКП "Авангард", которое специализируется на выпуске промышленной взрывчатки, 276 тонн взрывчатых отходов. Представитель Минпромторга позже заявил РИА Новости, что ведомство направило документы подведомственного ему завода по факту хищения взрывчатых отходов в ФСБ и Генпрокуратуру для принятия решения по привлечению экс-главы предприятия Азгата Ибрагимова к ответственности.

"Речь идет о порохах, которые завод получал от утилизации боеприпасов и должен был передавать заказчику, после чего с разрешения заказчика мог ими распоряжаться. По имеющимся документам, пороха заказчику не передавались и были по решению руководителя предприятия Азгата Ибрагимова переработаны в промышленную взрывчатку, которая была потом реализована сторонней организации", - сказал РИА Новости заместитель гендиректора по экономической безопасности "Авангарда" Алексей Ершов.

По его словам, "пороха числились на складе на момент инвентаризации, обязательства по передаче порохов заказчику у предприятия остались, но по факту - порохов нет". "Тем самым предприятие ФКП "Авангард" в настоящее время не может отчитаться перед министерством обороны, который является заказчиком, по исполнению гособоронзаказа. Поэтому в правоохранительные органы было направлено соответствующее заявление", - пояснил Ершов.

Сам Ибрагимов заявил РИА Новости, что находится сейчас на допросе у следователя, а потому ничего комментировать не может.