Экс-глава башкирского завода "Авангард" делал и продавал взрывчатку

УФА, 18 дек - РИА Новости. Руководство башкирского предприятия "Авангард" считает, что экс-директор завода, против которого возбуждено дело о хищении взрывчатых отходов, перерабатывал порох в промышленную взрывчатку и продавал.
Ранее газета "Ведомости" сообщила, что следственное управление МВД по Стерлитамаку возбудило уголовное дело о краже в особо крупном размере по факту хищения у ФКП "Авангард", которое специализируется на выпуске промышленной взрывчатки, 276 тонн взрывчатых отходов. Представитель Минпромторга позже заявил РИА Новости, что ведомство направило документы подведомственного ему завода по факту хищения взрывчатых отходов в ФСБ и Генпрокуратуру для принятия решения по привлечению экс-главы предприятия Азгата Ибрагимова к ответственности.
"Речь идет о порохах, которые завод получал от утилизации боеприпасов и должен был передавать заказчику, после чего с разрешения заказчика мог ими распоряжаться. По имеющимся документам, пороха заказчику не передавались и были по решению руководителя предприятия Азгата Ибрагимова переработаны в промышленную взрывчатку, которая была потом реализована сторонней организации", - сказал РИА Новости заместитель гендиректора по экономической безопасности "Авангарда" Алексей Ершов.
По его словам, "пороха числились на складе на момент инвентаризации, обязательства по передаче порохов заказчику у предприятия остались, но по факту - порохов нет". "Тем самым предприятие ФКП "Авангард" в настоящее время не может отчитаться перед министерством обороны, который является заказчиком, по исполнению гособоронзаказа. Поэтому в правоохранительные органы было направлено соответствующее заявление", - пояснил Ершов.
Сам Ибрагимов заявил РИА Новости, что находится сейчас на допросе у следователя, а потому ничего комментировать не может.
По данным "Ведомостей", хищения совершались с ноября 2017 года до марта 2019 года, а пропажу установили в ходе инвентаризации, организованной новым главой предприятия Юрием Шумским. Также были выявлены случаи сдачи в аренду площадей по заниженным ценам и выполнения гражданских заказов в убыток предприятию. Ибрагимов возглавлял "Авангард" с 1993 года, был уволен в марте 2019 года.
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