Пресс-конференция по итогам исследования восприятия онлайн-образования

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23 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная результатам всероссийского социологического исследования восприятия онлайн-обучения, проведенного в рамках реализации приоритетного проекта "Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации".