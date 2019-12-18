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Пресс-конференция по итогам исследования восприятия онлайн-образования
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РИА Новости

Пресс-конференция по итогам исследования восприятия онлайн-образования

15:41 18.12.2019 (обновлено: 15:43 18.12.2019)
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23 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная результатам всероссийского социологического исследования восприятия онлайн-обучения, проведенного в рамках реализации приоритетного проекта "Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации".
Участники:
- заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Марина БОРОВСКАЯ;
- директор Департамента информационных технологий в сфере науки и высшего образования Российской Федерации Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Антоний ШВИНДТ;
- директор по развитию ГК "Ростех" Артур АУХАДЕЕВ;
- вице-президент по персоналу и образовательным проектам Mail.ru Group Дмитрий СМЫСЛОВ;
- председатель Координационного совета региональных центров компетенций в области онлайн-обучения Александр ВОЛКОВ;
- основатель компании "Профессиональное электронное образование", эксперт в области дополнительного образования и электронного обучения Александр МОЛЧАНОВ;
- представители университетов-участников реализации проекта "Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации".

Как изменилось отношение к онлайн-обучению за год? Как отражается на качестве образования внедрение онлайн-технологий? С какими трудностями сталкиваются вузы в процессе цифровой трансформации? Может ли онлайн-образование помочь специалистам оставаться востребованными на стремительно меняющемся рынке труда? Готов ли бизнес принимать на работу специалистов, обучившихся онлайн? Каков функционал индивидуального портфолио?

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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