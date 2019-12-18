Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-18T15:33+0300
https://ria.ru/20191218/1562536720.html
Топилин рассказал о реализации нацпроекта "Демография"
https://cdn25.img.ria.ru/images/156243/74/1562437438_0:230:2964:1897_1036x0_80_0_0_1b7de784025fe094910ebf1d7c3f18c5.jpg
РИА Новости

Топилин рассказал о реализации нацпроекта "Демография"

15:33 18.12.2019
173
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В результате реализации нацпроекта "Демография" все запланированные мероприятия на 2019 год выполнены почти в полном объеме, 90% денежных средств освоено, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.
"С точки зрения реализации тех мероприятий, которые в национальном проекте "Деография" предусмотрены, в принципе они выполнены практически в полном объеме",- сказал Топилин на парламентских слушаниях в Совете Федерации.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором ПАО КАМАЗ Сергеем Когогиным и генеральным директором корпорации Ростех Сергеем Чемезовым
13 декабря, 21:19
Цифровизация и демография: Путин обещал поддержать медицину
Он отметил, что по данным на 13 декабря, 90% денежных средств, выделенных на реализацию нацпроект "Демография" в 2019 году, освоены.
1100016
Обсудить 2
Максим ТопилинРоссияОбщество
Рекомендуем
Искусственное оплодотворение
Топилин заявил о выполнении плана по ЭКО в 2019 году
Заседание Совета Федерации РФ
Сенаторы предложили принять долгосрочную стратегию народосбережения
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Госдуме РФ Сергей Миронов
Миронов предложил потратить оставшиеся в бюджете деньги на премии
Труба для строительства газопровода Nord Stream 2
В Германии рассказали, как будут реагировать на санкции против "СП-2"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев оценил итоги деятельности правительства и Госдумы в 2019 году
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В Совфеде предложили повысить детские выплаты
Заместитель председателя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов
Всеправославное совещание в Иордании предложили созвать в феврале
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев рассказал, что подписывает документы до конца дня 31 декабря
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ
Медведев рассчитывает на более успешную реализацию нацпроектов
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Немецкий бизнес выступил против санкций по "Северному потоку — 2"
Медикаменты и медоборудование переданное от РФ Венесуэле в аэропорту Каракаса. 21 февраля 2019
Россия доставила в Венесуэлу новый гуманитарный груз
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в здании Государственной Думы РФ
Медведев оценил диалог между правительством и Госдумой
Молекулярная структура графена
Ученые выяснили, что происходит с графеном при плавлении
Автомобиль скорой помощи в США
В США более 30 человек заразились кампилобактериозом от щенков
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД оценил законопроект конгресса о санкциях за "интервенцию в Ливии"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33СМИ: экс-министр образования Ливана может стать премьером
02:24Контактная группа по Донбассу не согласовала обмен и разведение сил
01:43Армия Хафтара продвигается к центру Триполи
01:42Генассамблея призвала США выдавать визы направляющимся в ООН делегатам
01:39В австралийском штате объявили режим ЧС из-за пожаров
01:35В Мексике расследуют связи полицейского руководства с наркомафией
01:35Финский журналист восхитился железными дорогами в России
01:33ЕС порекомендовали выработать "долгосрочную стратегию" сдерживания РФ
01:31Ирина Шейк снялась для японского глянца в образе советской работницы
01:29В сенате США придумали, как еще "наказать" Россию за Крым и Донбасс
01:25ЕП ждет, что Венецианская комиссия оценит закон о СМИ-иноагентах в РФ
01:21На вокзале Симферополя для туристов откроют информационный центр
01:10СМИ: на севере Йемена восемь человек умерли от свиного гриппа
01:03Спецпредставитель ОБСЕ по переговорам в Минске уходит со своего поста
00:58Киев оказался не готов к обмену пленными в Донбассе, заявили в ЛНР
00:56ЕП хочет расширить трактовку условий снятия санкций с России
00:50СМИ: КС Украины отказался восстановить экс-главу суда в должности
00:46Строительство порта под Калининградом завершат не раньше 2021 года
00:41Косачев одобрил принятие ООН резолюции против героизации нацизма
00:37Киев не провел разбирательств по обстрелам в Донбассе, заявили в ДНР
Лента новостейМолния