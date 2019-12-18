Топилин рассказал о реализации нацпроекта "Демография"

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В результате реализации нацпроекта "Демография" все запланированные мероприятия на 2019 год выполнены почти в полном объеме, 90% денежных средств освоено, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.
"С точки зрения реализации тех мероприятий, которые в национальном проекте "Деография" предусмотрены, в принципе они выполнены практически в полном объеме",- сказал Топилин на парламентских слушаниях в Совете Федерации.
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Он отметил, что по данным на 13 декабря, 90% денежных средств, выделенных на реализацию нацпроект "Демография" в 2019 году, освоены.