Пресс-конференция в рамках спецпроекта "Украинское досье"

Участники:
- депутат Государственной Думы РФ Константин ЗАТУЛИН;
- депутат Верховной Рады Украины 5-7 созывов Елена БОНДАРЕНКО;
- президент Центра глобальных интересов (США) Николай ЗЛОБИН;
- заместитель председателя Общественной палаты ДНР, поэт Анна РЕВЯКИНА;
- депутат Верховной Рады Украины 5-7 созывов Владимир ОЛЕЙНИК.
Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
В результате президентских и парламентских выборов в 2019 году произошло радикальное обновление политической элиты Украины. Уменьшилось влияние национал-радикальных "ястребов", возобновлен международный диалог по проблеме мирного урегулирования в Донбассе. Однако о смене курса и стратегии говорить пока рано. Сложным остается экономическое положение. Население беднеет, долговая нагрузка на бюджет растет, как растут и коммунальные платежи граждан. МВФ требует разрешить продажу земель сельхозназначения, а это может привести к социальным потрясениям. Не урегулированы поставки и транзит российского газа. Вопрос об эффективности новой команды менеджеров Украины переносится на 2020 год.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- депутат Государственной Думы РФ Константин ЗАТУЛИН;
- депутат Верховной Рады Украины 5-7 созывов Елена БОНДАРЕНКО;
- президент Центра глобальных интересов (США) Николай ЗЛОБИН;
- заместитель председателя Общественной палаты ДНР, поэт Анна РЕВЯКИНА;
- депутат Верховной Рады Украины 5-7 созывов Владимир ОЛЕЙНИК.
Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
В результате президентских и парламентских выборов в 2019 году произошло радикальное обновление политической элиты Украины. Уменьшилось влияние национал-радикальных "ястребов", возобновлен международный диалог по проблеме мирного урегулирования в Донбассе. Однако о смене курса и стратегии говорить пока рано. Сложным остается экономическое положение. Население беднеет, долговая нагрузка на бюджет растет, как растут и коммунальные платежи граждан. МВФ требует разрешить продажу земель сельхозназначения, а это может привести к социальным потрясениям. Не урегулированы поставки и транзит российского газа. Вопрос об эффективности новой команды менеджеров Украины переносится на 2020 год.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/