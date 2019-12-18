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Пресс-конференция в рамках спецпроекта "Украинское досье"
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РИА Новости

Пресс-конференция в рамках спецпроекта "Украинское досье"

15:10 18.12.2019
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20 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет мультимедийная пресс-конференция на тему: "Украина: политические итоги 2019 года". Мероприятие состоится в рамках спецпроекта "Украинское досье".
Участники:
- депутат Государственной Думы РФ Константин ЗАТУЛИН;
- депутат Верховной Рады Украины 5-7 созывов Елена БОНДАРЕНКО;
- президент Центра глобальных интересов (США) Николай ЗЛОБИН;
- заместитель председателя Общественной палаты ДНР, поэт Анна РЕВЯКИНА;
- депутат Верховной Рады Украины 5-7 созывов Владимир ОЛЕЙНИК.

Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.

В результате президентских и парламентских выборов в 2019 году произошло радикальное обновление политической элиты Украины. Уменьшилось влияние национал-радикальных "ястребов", возобновлен международный диалог по проблеме мирного урегулирования в Донбассе. Однако о смене курса и стратегии говорить пока рано. Сложным остается экономическое положение. Население беднеет, долговая нагрузка на бюджет растет, как растут и коммунальные платежи граждан. МВФ требует разрешить продажу земель сельхозназначения, а это может привести к социальным потрясениям. Не урегулированы поставки и транзит российского газа. Вопрос об эффективности новой команды менеджеров Украины переносится на 2020 год.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
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