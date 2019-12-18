Ученые восстановили облик девушки из каменного века по куску жвачки

Так в представлении художника выглядела девушка, которая жила 5700 лет назад на севере Европы

© Tom Björklund / Nature Communications Так в представлении художника выглядела девушка, которая жила 5700 лет назад на севере Европы

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Образец древней "жевательной резинки" из березовой смолы позволил ученым восстановить облик девушки эпохи неолита и узнать, чем она питалась. Это первый случай, когда полный образец ДНК человека был получен не из костей или зубов. Результаты исследования Образец древней "жевательной резинки" из березовой смолы позволил ученым восстановить облик девушки эпохи неолита и узнать, чем она питалась. Это первый случай, когда полный образец ДНК человека был получен не из костей или зубов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Датским ученым удалось секвенировать полный геном древнего человека из остатков слюны, сохранившихся в куске жевательной смолы возрастом 5700 лет, найденной на острове Лоллан на юге Дании. Результаты позволили получить представление о том, как выглядел человек, жевавшей смолу, что он ел перед этим и какие микробы жили у него во рту.

Авторы считают, что это была молодая темноволосая девушка со смуглой кожей и голубыми глазами. Генетически она была ближе к охотникам-собирателям из континентальной Европы, чем к жителям Скандинавии.

"Эта комбинация физических признаков была ранее отмечена у других европейских охотников-собирателей. Предполагается, что этот фенотип был широко распространен в мезолитической Европе и что адаптивное распространение светлой пигментации кожи в европейских популяциях произошло позднее в доисторические времена", — приводятся в пресс-релизе Копенгагенского университета слова руководителя исследования Ханнеса Шредера (Hannes Schroeder).

© AFP 2019 / Theis Jensen По этому кусочку жевательной смолы ученые восстановили геном девушки, жившей 5700 лет назад © AFP 2019 / Theis Jensen По этому кусочку жевательной смолы ученые восстановили геном девушки, жившей 5700 лет назад

Лола — так назвали девушку ученые — питалась как растительной, так и животной пищей. На жвачке остались следы ее последней трапезы — фундук и мясо утки.

"Это первый случай, когда весь древний человеческий геном был извлечен из чего-либо, кроме человеческих костей, — говорит Шредер. — Комки дегтя довольно часто обнаруживаются на стоянках неолитической эпохи. Считается, что смола деревьев использовалась как клей, но иногда на ней видны следы зубов. Древние люди могли использовать деготь как жвачку или в качестве лекарства".

Начиная с плейстоцена древние люди получали смолу, нагревая бересту. Клейкая масса использовалась для производства орудий труда. Чтобы размягчить, ее жевали. Вероятно, со временем березовую смолу стали использовать как жвачку и лекарство — она помогала снимать зубную боль, поскольку обладает антисептическими свойствами.

Среди бактерий, населявших ротовую полость Лолы, обнаружились Streptococcus pneumoniae, Porphyromonas gingivalis и другие бактерии и вирусы, которые живут и во рту современных людей. Анализ ДНК показал, что у девушки была непереносимость лактозы. Исследователи также обнаружили ДНК, которая может быть отнесена к вирусу Эпштейна-Барра, который вызывает герпес и инфекционный мононуклеоз.