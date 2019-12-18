Для работников московских ЗАГСов введут дресс-код

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Дресс-код для работников московских ЗАГСов введут с 2020 года, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Они (работники ЗАГСов) будут встречать пары в платьях-футлярах цвета чайной розы, сшитых специально для торжеств", - сказала Ракова.
"Форму мы шьем на заказ, она подбирается под каждую ведущую в зависимости от её фигуры. Ведущие наши преображаются. Я раскрою секрет: мы с месяц назад запустили у себя проект преображения, когда наши сотрудники занимаются внешним видом, своим здоровьем, правильным питанием. Очень многие начинают преображаться и внешне, и внутренне. Платья будут шиться индивидуально для каждой ведущей, оно будет подбираться по её меркам, но сам фасон и цвет единообразны", - отметила начальник Управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова.
Внутренний проект по преображению, по словам Ефремовой, направлен как на поддержание здоровья сотрудников, нередко ведущих малоподвижный образ жизни, так и на эстетику самой церемонии.
"К концу года мы планируем переодеть все наши отделы ЗАГС", - добавила Ефремова.
18 декабря отмечается День работника ЗАГСа. В 1917 году в этот день был принят декрет "О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния". Этот день считается днем создания органов ЗАГС.