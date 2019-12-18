Для работников московских ЗАГСов введут дресс-код

"Форму мы шьем на заказ, она подбирается под каждую ведущую в зависимости от её фигуры. Ведущие наши преображаются. Я раскрою секрет: мы с месяц назад запустили у себя проект преображения, когда наши сотрудники занимаются внешним видом, своим здоровьем, правильным питанием. Очень многие начинают преображаться и внешне, и внутренне. Платья будут шиться индивидуально для каждой ведущей, оно будет подбираться по её меркам, но сам фасон и цвет единообразны", - отметила начальник Управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова.