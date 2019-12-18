Экс-главу Динского района Кубани обвинили в получении крупных взяток

КРАСНОДАР, 18 дек - РИА Новости. Бывший глава Динского района Бывший глава Динского района Краснодарского края предстанет перед судом по обвинению в получении от предпринимателя крупных взяток за покровительство при получении и исполнении муниципальных контрактов, сообщает пресс-служба Следственного комитета России

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Динского района. Он обвиняется в двух эпизодах получения взятки в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

Ранее источник агентства в правоохранительных структурах региона сообщал, что речь идёт о Сергее Пономарёве.

По данным следствия, первый эпизод связан с исполнением одной из строительных компаний муниципального контракта на строительство общеобразовательной школы.

"Шестнадцатого мая 2018 года глава района сообщил директору компании о возможном оказании ему содействия в случае выявления нарушений при выполнении контракта при условии передачи ему взятки в размере четырёх миллионов рублей. Предприниматель, опасаясь наступления негативных последствий для себя и своей организации, согласился... В результате глава района получил взятку в особо крупном размере", - информирует СК.

По данным ведомства, пять месяцев спустя, чиновник решил вновь обогатиться за счет директора предприятия.

"Глава района предложил мужчине передать ему взятку в размере 7,2 миллионов рублей, а именно: 4 миллиона рублей за принятие работ по контракту, а 3,2 миллиона рублей - за способствование победе в аукционе и последующем заключении муниципальных контрактов", - отмечается в релизе.

Как информирует следственное ведомство, на этот раз предприниматель обратился в правоохранительные органы, и после получения шести миллионов рублей чиновник был задержан сотрудниками ФСБ. На период следствия он находился под стражей, а его имущество было арестовано.