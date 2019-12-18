Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-18T15:36+0300
https://ria.ru/20191218/1562534662.html
Экс-главу Динского района Кубани обвинили в получении крупных взяток
https://cdn24.img.ria.ru/images/156253/65/1562536594_536:107:2048:957_1036x0_80_0_0_c11ac15048b355a52545360c9fb64d3f.jpg
РИА Новости

Экс-главу Динского района Кубани обвинили в получении крупных взяток

14:55 18.12.2019 (обновлено: 15:36 18.12.2019)
415
© Фото : страница Сергея Пономарева во ВКонтактеБывший глава Динского района Сергей Пономарев
Бывший глава Динского района Сергей Пономарев
© Фото : страница Сергея Пономарева во ВКонтакте
КРАСНОДАР, 18 дек - РИА Новости. Бывший глава Динского района Краснодарского края предстанет перед судом по обвинению в получении от предпринимателя крупных взяток за покровительство при получении и исполнении муниципальных контрактов, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Динского района. Он обвиняется в двух эпизодах получения взятки в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
Виталий Иваненко
17 декабря, 14:38
Экс-главу Петропавловска-Камчатского заподозрили в получении взятки
Ранее источник агентства в правоохранительных структурах региона сообщал, что речь идёт о Сергее Пономарёве.
По данным следствия, первый эпизод связан с исполнением одной из строительных компаний муниципального контракта на строительство общеобразовательной школы.
"Шестнадцатого мая 2018 года глава района сообщил директору компании о возможном оказании ему содействия в случае выявления нарушений при выполнении контракта при условии передачи ему взятки в размере четырёх миллионов рублей. Предприниматель, опасаясь наступления негативных последствий для себя и своей организации, согласился... В результате глава района получил взятку в особо крупном размере", - информирует СК.
По данным ведомства, пять месяцев спустя, чиновник решил вновь обогатиться за счет директора предприятия.
"Глава района предложил мужчине передать ему взятку в размере 7,2 миллионов рублей, а именно: 4 миллиона рублей за принятие работ по контракту, а 3,2 миллиона рублей - за способствование победе в аукционе и последующем заключении муниципальных контрактов", - отмечается в релизе.
Как информирует следственное ведомство, на этот раз предприниматель обратился в правоохранительные органы, и после получения шести миллионов рублей чиновник был задержан сотрудниками ФСБ. На период следствия он находился под стражей, а его имущество было арестовано.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", - говорится в сообщении.
Евгений Тефтелев
12 декабря, 14:19
Суд арестовал экс-главу Челябинска, обвиняемого в получении взятки
400020
Обсудить 1
Следственный комитет РФФСБ РФКраснодарский крайРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК расследует дело против "серого кардинала" банды Цапков Феди Обнала
Автомобиль Следственного комитета РФ
Житель Кирова предстанет перед судом за убийство своих родителей
Операция ФСБ РФ по задержанию лиц, причастных к созданию террористического сообщества и участию в нем
По делу о ячейке террористов в колонии задержали пять человек
Президент России Борис Ельцин разговаривает по телефону. 11 марта 1993
Бывший министр рассказал о срыве переговоров Ельцина и Дудаева
Альпинисты на пути к вершине Эвереста, Непал
В Непале хотят ужесточить правила восхождения на Эверест
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения
Правительство против изменения структуры рынка видеофиксации
Гражданин Латвии Валентис Веселовс, задержанный сотрудниками Министерства государственной безопасности ЛНР
В ЛНР латвийского шпиона "Эльфа" приговорили к 10,5 годам тюрьмы
Обручальные кольца
В Грибоедовском ЗАГСе Москвы можно будет пожениться ночью
Исправительная колония №2 в Калмыкии
В Калмыкии у замглавы УФСИН прошли обыски по делу о ячейке террористов
Заместитель главы администрации Тамбовской области Глеб Чулков
СК возбудил дело после гибели тамбовского замгубернатора Чулкова
Автомобили 84-го гуманитарного конвоя МЧС РФ прибыли на разгрузку в Донецк
МЧС России сформировало колонну с новогодними подарками для Донбасса
Пожар
В Грозном при пожаре в частном доме погибли три человека
Задержание лиц, причастных к созданию террористического сообщества и участию в нем, в исправительной колонии №2 в Калмыкии
В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В Совфеде предложили повысить детские выплаты
Дверь зала судебных заседаний
Мэр города на Урале потребовала от депутата компенсацию за критику
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33СМИ: экс-министр образования Ливана может стать премьером
02:24Контактная группа по Донбассу не согласовала обмен и разведение сил
01:43Армия Хафтара продвигается к центру Триполи
01:42Генассамблея призвала США выдавать визы направляющимся в ООН делегатам
01:39В австралийском штате объявили режим ЧС из-за пожаров
01:35В Мексике расследуют связи полицейского руководства с наркомафией
01:35Финский журналист восхитился железными дорогами в России
01:33ЕС порекомендовали выработать "долгосрочную стратегию" сдерживания РФ
01:31Ирина Шейк снялась для японского глянца в образе советской работницы
01:29В сенате США придумали, как еще "наказать" Россию за Крым и Донбасс
01:25ЕП ждет, что Венецианская комиссия оценит закон о СМИ-иноагентах в РФ
01:21На вокзале Симферополя для туристов откроют информационный центр
01:10СМИ: на севере Йемена восемь человек умерли от свиного гриппа
01:03Спецпредставитель ОБСЕ по переговорам в Минске уходит со своего поста
00:58Киев оказался не готов к обмену пленными в Донбассе, заявили в ЛНР
00:56ЕП хочет расширить трактовку условий снятия санкций с России
00:50СМИ: КС Украины отказался восстановить экс-главу суда в должности
00:46Строительство порта под Калининградом завершат не раньше 2021 года
00:41Косачев одобрил принятие ООН резолюции против героизации нацизма
00:37Киев не провел разбирательств по обстрелам в Донбассе, заявили в ДНР
Лента новостейМолния