В Москве из-за ветра объявили желтый уровень погодной опасности

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до полудня пятницы из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
16 декабря, 10:18В Гидрометцентре России рассказали о погоде в январе
Предупреждение в столице действует до 12 часов 20 декабря. В Московской области - с 21.00 среды до 12.00 пятницы.
Ранее сообщалось, что температура воздуха в Москве к вечеру среды повысится до плюс 3-5 градусов, по области - до плюс 1-6. Ветер будет южный, юго-западный, его скорость составит 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.