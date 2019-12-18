В Москве из-за ветра объявили желтый уровень погодной опасности

В Гидрометцентре России рассказали о погоде в январе

В Гидрометцентре России рассказали о погоде в январе

Предупреждение в столице действует до 12 часов 20 декабря. В Московской области - с 21.00 среды до 12.00 пятницы.

Ранее сообщалось, что температура воздуха в Москве к вечеру среды повысится до плюс 3-5 градусов, по области - до плюс 1-6. Ветер будет южный, юго-западный, его скорость составит 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.