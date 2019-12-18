МЧС России сформировало колонну с новогодними подарками для Донбасса

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. МЧС России завершает формирование автомобильной колонны с новогодними подарками для жителей Донецкой Луганской областей Украины, отправка конвоя планируется утром в четверг, 19 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"Автомобильная колонна МЧС завершает формирование, после чего из Донского спасательного центра в Ростове-на-Дону отправится в Донецкую и Луганскую области для доставки новогодних подарков и медикаментов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, колонна проследует к государственной границе на пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" для прохождения необходимых таможенных процедур в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов.

Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 12 декабря. Жителям Донецка и Луганска было доставлено более 435 тонн медикаментов и детских продуктовых наборов, в составе которых молочные смеси и консервы.