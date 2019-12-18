Руденя: развитие дорожной сети – одна из приоритетных задач властей

ТВЕРЬ, 18 дек – РИА Новости. Общий объем дорожного фонда Верхневолжья в следующем году составит почти 11 миллиардов рублей, из которых порядка 8 миллиардов рублей предназначены на проведение работ на дорогах региональной сети, сообщает пресс-служба областного правительства.

Программа работ на региональных и межмуниципальных дорогах Тверской области на 2020-2022 годы рассматривалась на заседании регионального правительства в среду.

"В Тверской области сеть региональных автомобильных дорог является самой протяженной в Центральном Федеральном округе – 15,3 тысячи километров. Приведение дорог в нормативное состояние, развитие и модернизация дорожной сети является одной из приоритетных задач для Правительства региона", - сказал на заседании губернатор области Игорь Руденя.

В текущем году объемы ремонта дорог регионального и межмуниципального значения в области по сравнению с прошлым годом увеличились в полтора раза и составили порядка 330 километров. В 2020 году планируется увеличить этот показатель на 93%, до 634 километров.

В первую очередь работы будут организованы на дорогах, обеспечивающих доступность социальных и медицинских учреждений, реализацию инвестиционных проектов, подъезд к туристическим объектам.