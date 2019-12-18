Наместник Почаевской лавры на западе Украины перенес инфаркт

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Наместник Свято-Успенской Почаевской лавры на западе Украины митрополит Владимир перенес инфаркт и сейчас проходит реабилитацию, сообщается на сайте обители.

"Действительно, пережил инфаркт, а сейчас прохожу реабилитацию. Господь да благословит вас и нас своей великой и богатой милостью. Недостойный послушник Свято-Успенской Почаевской Лавры митрополит Владимир", - говорится в опубликованном обращении наместника.