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Религия и мировоззрение
2019-12-18T14:33+0300
https://ria.ru/20191218/1562533355.html
Наместник Почаевской лавры на западе Украины перенес инфаркт
https://cdn25.img.ria.ru/images/153342/71/1533427114_0:123:2000:1248_1036x0_80_0_0_4edec34db66af1c7b998738113f9be9b.jpg
РИА Новости

Наместник Почаевской лавры на западе Украины перенес инфаркт

14:33 18.12.2019
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© Depositphotos / borisb17Свято-Успенская Почаевская лавра
Свято-Успенская Почаевская лавра
© Depositphotos / borisb17
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Наместник Свято-Успенской Почаевской лавры на западе Украины митрополит Владимир перенес инфаркт и сейчас проходит реабилитацию, сообщается на сайте обители.
Уточняется, что данная информация обнародована, чтобы "предотвратить различные слухи".
"Действительно, пережил инфаркт, а сейчас прохожу реабилитацию. Господь да благословит вас и нас своей великой и богатой милостью. Недостойный послушник Свято-Успенской Почаевской Лавры митрополит Владимир", - говорится в опубликованном обращении наместника.
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Религия и мировоззрениеУкраинарелигия
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