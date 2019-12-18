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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2019-12-18T14:32+0300
https://ria.ru/20191218/1562533200.html
БФУ имени Канта и Аньхуэйский медуниверситет будут сотрудничать
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РИА Новости

БФУ имени Канта и Аньхуэйский медуниверситет будут сотрудничать

14:32 18.12.2019
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© Фото : официальный аккаунт БФУ им. И. Канта в сети facebookБалтийский федеральный университет имени Иммануила Канта
Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта
© Фото : официальный аккаунт БФУ им. И. Канта в сети facebook
МОСКВА, 18 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта и Аньхуэйский медицинский университет подписали меморандум о сотрудничестве.
Главное содержание документа касается научных обменов и общения между преподавателями и студентами двух вузов.
Кроме того, планируется создать в Калининградской области и провинции Аньхуэй летние школы студентов-медиков, организовать курсы повышения профессионального уровня китайских медработников, провести международную конференцию акушерства и гинекологии.
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Россия-Китай: ГлавноеИммануил КантКитайРоссия
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