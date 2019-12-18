БФУ имени Канта и Аньхуэйский медуниверситет будут сотрудничать

Главное содержание документа касается научных обменов и общения между преподавателями и студентами двух вузов.

Кроме того, планируется создать в Калининградской области и провинции Аньхуэй летние школы студентов-медиков, организовать курсы повышения профессионального уровня китайских медработников, провести международную конференцию акушерства и гинекологии.