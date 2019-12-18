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Эксперт оценил последствия ужесточения Киевом порядка въезда в Россию
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РИА Новости

Эксперт оценил последствия ужесточения Киевом порядка въезда в Россию

14:31 18.12.2019
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© РИА Новости / Владислав СергиенкоНа границе России и Украины
На границе России и Украины
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
На границе России и Украины. Архивное фото
КИЕВ, 18 дек – РИА Новости. Две трети граждан Украины не смогут посетить Россию из-за отсутствия загранпаспортов, считает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Премьер Украины Алексей Гончарук в среду сообщил, что кабмин обязал граждан страны пересекать границу с РФ с 1 марта 2020 года только по загранпаспортам. При этом, по его словам, при въезде граждан Украины с территории РФ на украинскую территорию погранслужба Украины будет беспрепятственно пропускать их по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
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"Такое решение сократит возможность украинцев путешествовать в Россию, поскольку из приблизительно 40 миллионов граждан, которые официально имеют украинский паспорт, заграничные паспорта имеют около 15 миллионов. То есть треть общества имеет паспорта для выезда за границу. Соответственно две трети общества не смогут поехать в Россию до получения загранпаспорта", - сказал Бортник в среду РИА Новости.
По его мнению, такое решение украинского правительства направлено на усиление контроля за гражданами.
"Решение правительства усилит контроль за пересечением украинцами украинско-российской границы, поскольку в заграничные паспорта ставятся отметки о пересечении границы, в отличие от внутренних", - добавил эксперт.
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