Эксперт оценил последствия ужесточения Киевом порядка въезда в Россию

Премьер Украины Алексей Гончарук в среду сообщил, что кабмин обязал граждан страны пересекать границу с РФ с 1 марта 2020 года только по загранпаспортам. При этом, по его словам, при въезде граждан Украины с территории РФ на украинскую территорию погранслужба Украины будет беспрепятственно пропускать их по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.