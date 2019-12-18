Правительство против изменения структуры рынка видеофиксации

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Правительство РФ выступает против изменения структуры рынка операторов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, сообщил РИА Новости официальный представитель вице-премьера Максима Акимова.
Ранее, в июне, газета "Коммерсант" написала со ссылкой на телеграмму Минкомсвязи главам регионов РФ, что министерство готовит проект распоряжения правительства, по которому единственным исполнителем закупок работ и услуг, связанных с применением комплексов фиксации нарушений ПДД и их обслуживанием, будет назначено ООО "ГЛОНАСС БДД" (дочернее предприятие "Ростеха" и АО "ГЛОНАСС"). В начале июля глава Минкомсвязи Константин Носков заявлял, что ведомство считает назначение единого оператора нецелесообразным.
"Существует устойчивый, конкурентный рынок операторов фотовидеофиксации. Его ключевые преимущества - это справедливая стоимость представляемых услуг и стимулирование развития отечественного производства. Переформатирование сложившейся структуры нецелесообразно", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что позиция была доложена руководству страны в рамках исполнения соответствующих поручений.