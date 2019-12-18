Протесты не приведут к гражданской войне, считают в компартии Ливана

БЕЙРУТ, 18 дек — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Участники антиправительственных демонстраций настроены на мирные акции и пытаются достичь своих целей без проявления агрессии, нет опасений, что волнения в Участники антиправительственных демонстраций настроены на мирные акции и пытаются достичь своих целей без проявления агрессии, нет опасений, что волнения в Ливане станут катализатором для начала гражданской войны, заявил в интервью РИА Новости первый секретарь Ливанской коммунистической партии Ханна Гхариб.

"У нас нет опасений по поводу начала гражданской войны. Ливанский народ придерживается мирного восстания, которое продолжается уже два месяца, и оно будет развиваться больше и больше параллельно с финансовым крахом. Никто не заинтересован в развязывании гражданской войны", — сказал Гхариб.

По словам первого секретаря, в компартии не исключают попыток извне вооружить ту или иную сторону в Ливане, как это было раньше во время гражданской войны 1975 года. Однако сам ливанский народ вышел на улицы не ради войны, а ради перемен и своих прав, которые он намерен требовать мирным путем.

"Армия и силы безопасности - часть существующего политического конфессионального режима, основанные по принципу квот. Опыт гражданской войны нам напоминает, что при расколе по конфессиональному принципу в стране были затронуты и институты власти, включая армию и службы безопасности, и это (то), чего не хочет ливанский народ", — отметил Гхариб.

Комментируя массовые беспорядки в центре Бейрута и нападения сторонников определенных политических партий на мирных демонстрантов, Гхариб пояснил, что ответственные за эти агрессивные выпады официально признали свои ошибки, выступая по телевидению. "Они полагали, что нападениями они смогут свести на нет восстание, но они ошиблись и сегодня призывают не нападать, пытаясь уйти от ответственности", — сказал он.

В минувшие выходные в центре Бейрута развернулось ожесточенное противостояние между силами безопасности и демонстрантами. За два дня пострадали около 100 человек. Ранее на мирных демонстрантов неоднократно нападали сторонники шиитских партий, избивали митингующих и поджигали их палатки в центре ливанской столицы. В пятницу генеральный секретарь движения "Хезболлах" Хасан Насрулла призвал сторонников шиитских партий "набраться терпения" и не устраивать беспорядки. Он также заявил, что подобные действия не связаны с указаниями партий и их позицией.