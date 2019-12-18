Премию ФЕОР за вклад в жизнь общества вручат "скрипачам духа" в Кремле

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Ежегодная торжественная церемония вручения премии Федерации еврейских общин России (ФЕОР) "Скрипач на крыше" пройдет в среду вечером в Государственном Кремлевском дворце в Москве.

Премия Федерации еврейских общин России "Скрипач на крыше" (ранее "Человек года") была учреждена в 2002 году. Ею отмечаются люди, которые своей деятельностью внесли весомый вклад в развитие культурной и общественной жизни страны, независимо от их национальности и вероисповедания.

"У нас у всех разные интересы и разные таланты, но мы все хотим жить в гармоничном и добром мире, где люди руководствуются высокими моральными принципами и неравнодушны к будущему. Премия "Скрипач на крыше" отмечает события и людей, позитивно влияющих на развитие российского общества. Каждый из наших лауреатов занимается важными и благородными делами, которые делают наш мир еще лучше", - заявил президент ФЕОР, раввин Александр Борода, говоря о задаче премии.

Лауреаты премии определяются по итогам прошедшего по еврейскому календарю года, имена номинантов остаются в тайне до момента вручения. Символом премии является статуэтка "Скрипач на крыше", созданная израильским скульптором Франком Мейслером.

"Несмотря на любые жизненные обстоятельства, человек должен оставаться "скрипачом духа", быть на высоте и продолжать играть на своей скрипке. Идейный посыл премии вдохновляет людей, подчеркивает важность силы духа и призывает достойно служить своему делу", - отметил глава департамента общественных связей ФЕОР Борух Горин.

Торжественная церемония вручения ежегодной премии "Скрипач на крыше" состоится в дни праздника Ханука, который отмечается в честь победы еврейского народа над греко-сирийскими племенами и совершившегося чуда, когда маленького горшочка с маслом хватило, чтобы осветить Храм на восемь дней.

Гостей мероприятия в ГКД ждет праздничный концерт, в котором примут участие Ксения Раппопорт, Михаил Шац, Вениамин Смехов, Евгений Гришковец и группа "Бигуди", мастерская Дмитрия Брусникина и другие.