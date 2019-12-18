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Религия и мировоззрение
2019-12-18T14:13+0300
https://ria.ru/20191218/1562532246.html
Премию ФЕОР за вклад в жизнь общества вручат "скрипачам духа" в Кремле
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РИА Новости

Премию ФЕОР за вклад в жизнь общества вручат "скрипачам духа" в Кремле

10:11 18.12.2019 (обновлено: 14:13 18.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВручение премии "Скрипач на крыше", архивное фото
Вручение премии Скрипач на крыше, архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Ежегодная торжественная церемония вручения премии Федерации еврейских общин России (ФЕОР) "Скрипач на крыше" пройдет в среду вечером в Государственном Кремлевском дворце в Москве.
Премия Федерации еврейских общин России "Скрипач на крыше" (ранее "Человек года") была учреждена в 2002 году. Ею отмечаются люди, которые своей деятельностью внесли весомый вклад в развитие культурной и общественной жизни страны, независимо от их национальности и вероисповедания.
"У нас у всех разные интересы и разные таланты, но мы все хотим жить в гармоничном и добром мире, где люди руководствуются высокими моральными принципами и неравнодушны к будущему. Премия "Скрипач на крыше" отмечает события и людей, позитивно влияющих на развитие российского общества. Каждый из наших лауреатов занимается важными и благородными делами, которые делают наш мир еще лучше", - заявил президент ФЕОР, раввин Александр Борода, говоря о задаче премии.
Лауреаты премии определяются по итогам прошедшего по еврейскому календарю года, имена номинантов остаются в тайне до момента вручения. Символом премии является статуэтка "Скрипач на крыше", созданная израильским скульптором Франком Мейслером.
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"Несмотря на любые жизненные обстоятельства, человек должен оставаться "скрипачом духа", быть на высоте и продолжать играть на своей скрипке. Идейный посыл премии вдохновляет людей, подчеркивает важность силы духа и призывает достойно служить своему делу", - отметил глава департамента общественных связей ФЕОР Борух Горин.
Торжественная церемония вручения ежегодной премии "Скрипач на крыше" состоится в дни праздника Ханука, который отмечается в честь победы еврейского народа над греко-сирийскими племенами и совершившегося чуда, когда маленького горшочка с маслом хватило, чтобы осветить Храм на восемь дней.
Гостей мероприятия в ГКД ждет праздничный концерт, в котором примут участие Ксения Раппопорт, Михаил Шац, Вениамин Смехов, Евгений Гришковец и группа "Бигуди", мастерская Дмитрия Брусникина и другие.
Лауреатами "Скрипача на крыше" уже стали народный артист СССР Иосиф Кобзон, режиссер Петр Тодоровский, актер Владимир Машков, режиссер, художник-мультипликатор Юрий Норштейн, композитор Оскар Фельцман, детский врач Леонид Рошаль, главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер, бизнесмен Роман Абрамович, актер и режиссер Армен Джигарханян, лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов, кинорежиссер Павел Чухрай, ветеран и поэт Ион Лазаревич Деген, президент республики Татарстан Рустам Минниханов, губернатор Московской области Андрей Воробьев и другие.
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Религия и мировоззрениерелигия
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