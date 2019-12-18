На Алтае заработал совет по развитию высшей школы и науки

БАРНАУЛ, 18 дек - РИА Новости. Первое заседание координационного совета при губернаторе Алтайского края по развитию высшей школы и науки в регионе состоялось в Первое заседание координационного совета при губернаторе Алтайского края по развитию высшей школы и науки в регионе состоялось в Барнауле и совпало со стратегической сессией "Перспективы создания научно-образовательного центра в Алтайском крае ", сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным ведомства, сессия продолжится два дня, среди ее участников - руководители вузов с управленческими командами и научно-исследовательских институтов и центров, представители бизнеса, органов исполнительной власти региона.

"Мы должны обсудить положение дел в части развития науки и системы высшего профессионального образования в нашем регионе, определить векторы дальнейшей совместной деятельности. Сегодня два эти направления сближаются: значительная часть наших вузовских лабораторий так или иначе взаимодействуют или как-то ассоциированы с научно-исследовательскими институтами Сибирского отделения Российской академии наук", - цитирует пресс-служба слова главы региона Виктора Томенко

Стратегическая сессия организована в связи с подготовкой заявки Алтайского края на участие в конкурсном отборе на финансирование научно-образовательного центра мирового уровня в рамках реализации национального проекта "Наука". В регионе формируется консорциум образовательных организаций высшего образования, научных организаций и предприятий реального сектора экономики. Ключевыми для новой структуры названы три направления исследований: агропромышленный комплекс, туристско-санаторное направление, оборонно-промышленный комплекс.