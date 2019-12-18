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Алтайский край
Алтайский край
2019-12-18T14:08+0300
https://ria.ru/20191218/1562531996.html
На Алтае заработал совет по развитию высшей школы и науки
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РИА Новости

На Алтае заработал совет по развитию высшей школы и науки

14:08 18.12.2019
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© Фото : пресс-служба правительства Алтайского краяГубернатор Алтайского края Виктор Томенко
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко
© Фото : пресс-служба правительства Алтайского края
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Архивное фото
БАРНАУЛ, 18 дек - РИА Новости. Первое заседание координационного совета при губернаторе Алтайского края по развитию высшей школы и науки в регионе состоялось в Барнауле и совпало со стратегической сессией "Перспективы создания научно-образовательного центра в Алтайском крае", сообщает пресс-служба правительства региона.
По данным ведомства, сессия продолжится два дня, среди ее участников - руководители вузов с управленческими командами и научно-исследовательских институтов и центров, представители бизнеса, органов исполнительной власти региона.
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"Мы должны обсудить положение дел в части развития науки и системы высшего профессионального образования в нашем регионе, определить векторы дальнейшей совместной деятельности. Сегодня два эти направления сближаются: значительная часть наших вузовских лабораторий так или иначе взаимодействуют или как-то ассоциированы с научно-исследовательскими институтами Сибирского отделения Российской академии наук", - цитирует пресс-служба слова главы региона Виктора Томенко.
Стратегическая сессия организована в связи с подготовкой заявки Алтайского края на участие в конкурсном отборе на финансирование научно-образовательного центра мирового уровня в рамках реализации национального проекта "Наука". В регионе формируется консорциум образовательных организаций высшего образования, научных организаций и предприятий реального сектора экономики. Ключевыми для новой структуры названы три направления исследований: агропромышленный комплекс, туристско-санаторное направление, оборонно-промышленный комплекс.
Научно-образовательные центры создают в России в рамках федеральной программы "Развитие научной и научно-производственной кооперации" нацпроекта "Наука". Всего согласно программе к 2024 году в стране создадут минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня.
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Алтайский крайВиктор ТоменкоРоссияБарнаулОбразование - ОбществоОбщество
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