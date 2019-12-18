Круглый стол о ситуации в Ливане

К участию приглашены:
- профессор Ливанского университета, очевидец событий Асаад ХУРИ;
- ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Константин ТРУЕВЦЕВ;
- востоковед, политолог Андрей СТЕПАНОВ.
В столице Ливана Бейруте и основных городах этого небольшого многоконфессионального государства Ближнего Востока с середины октября продолжается конфронтация между властями и гражданами, которые не желают терпеть резко ухудшившееся экономическое положение в стране и попытки решить проблемы за счет населения путем введения новых налогов. К экономическим требованиям добавились призывы к пересмотру всей политической системы формирования органов власти. Сейчас в стране нет правительства. Консультации между представителями сторон конфронтации не дали результатов.
В ходе столкновений протестующих и силовиков есть жертвы. Участники мероприятия обменяются мнениями по поводу происходящего и поделятся видением перспектив выхода страны из сложившейся ситуации. Будет проанализирована обстановка и в других районах Ближнего Востока, где также имеет место конфронтация между властями и населением.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- профессор Ливанского университета, очевидец событий Асаад ХУРИ;
- ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Константин ТРУЕВЦЕВ;
- востоковед, политолог Андрей СТЕПАНОВ.
В столице Ливана Бейруте и основных городах этого небольшого многоконфессионального государства Ближнего Востока с середины октября продолжается конфронтация между властями и гражданами, которые не желают терпеть резко ухудшившееся экономическое положение в стране и попытки решить проблемы за счет населения путем введения новых налогов. К экономическим требованиям добавились призывы к пересмотру всей политической системы формирования органов власти. Сейчас в стране нет правительства. Консультации между представителями сторон конфронтации не дали результатов.
В ходе столкновений протестующих и силовиков есть жертвы. Участники мероприятия обменяются мнениями по поводу происходящего и поделятся видением перспектив выхода страны из сложившейся ситуации. Будет проанализирована обстановка и в других районах Ближнего Востока, где также имеет место конфронтация между властями и населением.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Бизнес зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/