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Круглый стол о ситуации в Ливане
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РИА Новости

Круглый стол о ситуации в Ливане

13:56 18.12.2019 (обновлено: 14:43 18.12.2019)
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20 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол, посвященный ситуации в Ливане.
К участию приглашены:
- профессор Ливанского университета, очевидец событий Асаад ХУРИ;
- ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Константин ТРУЕВЦЕВ;
- востоковед, политолог Андрей СТЕПАНОВ.

В столице Ливана Бейруте и основных городах этого небольшого многоконфессионального государства Ближнего Востока с середины октября продолжается конфронтация между властями и гражданами, которые не желают терпеть резко ухудшившееся экономическое положение в стране и попытки решить проблемы за счет населения путем введения новых налогов. К экономическим требованиям добавились призывы к пересмотру всей политической системы формирования органов власти. Сейчас в стране нет правительства. Консультации между представителями сторон конфронтации не дали результатов.
В ходе столкновений протестующих и силовиков есть жертвы. Участники мероприятия обменяются мнениями по поводу происходящего и поделятся видением перспектив выхода страны из сложившейся ситуации. Будет проанализирована обстановка и в других районах Ближнего Востока, где также имеет место конфронтация между властями и населением.

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