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Алтайский край
Алтайский край
2019-12-18T13:38+0300
https://ria.ru/20191218/1562529930.html
Муниципалитеты на Алтае получили 13 новых автомобилей скорой помощи
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РИА Новости

Муниципалитеты на Алтае получили 13 новых автомобилей скорой помощи

13:38 18.12.2019
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© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
БАРНАУЛ, 18 дек - РИА Новости. Медицинские организации Алтайского края получили в среду 13 новых автомобилей скорой медицинской помощи стоимостью 46 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Два реанимобиля класса "С" направили на Станцию скорой медицинской помощи Барнаула. Одиннадцать машин класса "В" отправили в Алейскую, Баевскую, Волчихинскую, Залесовскую, Косихинскую, Краснощековскую, Курьинскую, Поспелихинскую, Троицкую, Тюменцевскую центральные районные больницы и Староалейскую центральную районную больницу Третьяковского района", - говорится в сообщении.
Автомобили скорой помощи
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Ведомство уточняет, что автомобили оборудованы необходимой современной техникой. Фельдшеры бригад скорой медицинской помощи районных больниц прошли дополнительное обучение для работы с этим оборудованием (кардиографом, дефибриллятором и другими устройствами).
Всего в этом году автомобильный парк скорой медицинской помощи пополнился 39 автомобилями, 26 машин закупили за счет краевого бюджета, на эти цели направлено 80,3 миллиона рублей. Кроме того, для службы неотложной медицинской помощи в этом году приобрели 20 машин Lada Largus. Из краевого бюджета было выделено 17 миллионов рублей.
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