Муниципалитеты на Алтае получили 13 новых автомобилей скорой помощи

"Два реанимобиля класса "С" направили на Станцию скорой медицинской помощи Барнаула. Одиннадцать машин класса "В" отправили в Алейскую, Баевскую, Волчихинскую, Залесовскую, Косихинскую, Краснощековскую, Курьинскую, Поспелихинскую, Троицкую, Тюменцевскую центральные районные больницы и Староалейскую центральную районную больницу Третьяковского района", - говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что автомобили оборудованы необходимой современной техникой. Фельдшеры бригад скорой медицинской помощи районных больниц прошли дополнительное обучение для работы с этим оборудованием (кардиографом, дефибриллятором и другими устройствами).

Всего в этом году автомобильный парк скорой медицинской помощи пополнился 39 автомобилями, 26 машин закупили за счет краевого бюджета, на эти цели направлено 80,3 миллиона рублей. Кроме того, для службы неотложной медицинской помощи в этом году приобрели 20 машин Lada Largus. Из краевого бюджета было выделено 17 миллионов рублей.