Опрос показал, что работой мэра Киева недовольны почти 50% горожан

Рейтинг доверия к местным политикам и общественным деятелям возглавили Кличко и телеведущий Сергей Притула – им доверяют 35% горожан. В то же время Кличко не доверяют 55%, Притуле 39% опрошенных. Журналисту Дмитрию Гордону доверяют - 32%, не доверяют - 48%, экс-мэру Киева Александру Омельченко доверяют - 27%, не доверяют - 45%. Остальных кандидатов из списка киевляне преимущественно не знают или оценивают негативно.