Опрос показал, что работой мэра Киева недовольны почти 50% горожан

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Почти 50% киевлян недовольны деятельностью действующего мэра Киева Виталия Кличко, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
"Деятельностью киевского городского головы Виталия Кличко не удовлетворены 49% опрошенных, 42% - довольны. Работой Киевского городского совета довольны 31% (не удовлетворены - 53%), общественного транспорта - 43% (не довольны - 48%), образовательных учреждений столицы - 28% (47%), коммунальных служб и медицинских учреждений Киева - по 23% (не удовлетворены 70% и 63% соответственно)", - говорится в опросе, опубликованном в среду на сайте группы "Рейтинг".
Рейтинг доверия к местным политикам и общественным деятелям возглавили Кличко и телеведущий Сергей Притула – им доверяют 35% горожан. В то же время Кличко не доверяют 55%, Притуле 39% опрошенных. Журналисту Дмитрию Гордону доверяют - 32%, не доверяют - 48%, экс-мэру Киева Александру Омельченко доверяют - 27%, не доверяют - 45%. Остальных кандидатов из списка киевляне преимущественно не знают или оценивают негативно.
Опрос проводился 12-16 декабря 2019 в Киеве. Опрошена 1 тысяча респондентов в возрасте старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,2%.
Ранее в ноябре центр "Социальный мониторинг" опубликовал данные своего опроса, согласно которым на предстоящих в 2020 году выборах мэра Киева Кличко поддержали бы 25% жителей города.