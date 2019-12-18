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Судья по делу экс-президента Армении Кочаряна не взяла самоотвод
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РИА Новости

Судья по делу экс-президента Армении Кочаряна не взяла самоотвод

13:19 18.12.2019
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкБывший президент Армении Роберт Кочарян
Бывший президент Армении Роберт Кочарян
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Бывший президент Армении Роберт Кочарян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 18 дек – РИА Новости. Судья Апелляционного суда Армении Лусине Абгарян, рассматривающая дело бывшего президента страны Роберта Кочаряна, отказалась брать самоотвод по просьбе адвокатов экс-главы государства.
Апелляционный суд рассматривает жалобу защиты Кочаряна на отказ суда первой инстанции Еревана освободить экс-президента под залог. Его адвокаты ходатайствовали о самоотводе судьи, усомнившись в ее объективности. Сторона обвинения заявила, что не согласна с ходатайством.
Роберт Кочарян в суде
9 декабря, 15:34
Судья Апелляционного суда Армении по делу Кочаряна взял самоотвод
"Ходатайство адвоката Кочаряна Арама Вардеваняна отклонить. Судебное заседание продолжается", - заявила Абгарян, оглашая решение в ходе процесса.
Девятого декабря самоотвод по тому же делу, но по требованию стороны обвинения взял другой судья Апелляционного суда Мхитар Папоян.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президенту также вменяется в вину получение взятки в особо крупном размере. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В конце июня 2019 года он был арестован в третий раз.
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