Судья по делу экс-президента Армении Кочаряна не взяла самоотвод

Апелляционный суд рассматривает жалобу защиты Кочаряна на отказ суда первой инстанции Еревана освободить экс-президента под залог. Его адвокаты ходатайствовали о самоотводе судьи, усомнившись в ее объективности. Сторона обвинения заявила, что не согласна с ходатайством.

Девятого декабря самоотвод по тому же делу, но по требованию стороны обвинения взял другой судья Апелляционного суда Мхитар Папоян.

Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президенту также вменяется в вину получение взятки в особо крупном размере. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В конце июня 2019 года он был арестован в третий раз.