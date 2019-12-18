Стало известно, как в Крыму отметят новогодние праздники

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Министерство курортов и туризма Республики Крым озвучило план праздничных мероприятий, которые начнутся уже завтра в разных городах полуострова, сообщили РИА Новости в пресс-службе.
В этот четверг на центральных площадях Симферополя и Алушты состоится открытие новогодней елки и ярмарки. А на набережной Ялты устроят гастрономические зоны, винный фестиваль, дискотеки с участием Деда Мороза, а также покажут театрализованные представления и анимационные шоу.
На площади Советская в Алуште пройдет праздник Дня Святого Николая (омечается 19 декабря).
В субботу, 21 декабря, в Ялте впервые появится иллюминация. Как обещают в министерстве, по масштабам она не будет уступать европейским городам. При этом огни зажгутся одновременно на всех объектах.
В Евпатории с 21 декабря по 7 января в сквере Ленина и на улице Дувановской будут работать ярмарки и пройдет муниципальный фестиваль "Мой новогодний городок". А в Керчи, на улице Ленина состоится парад Дедов Морозов.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкУчастники фестиваля-конкурса "Санта Клаус отдыхает – на арене Дед Мороз" в Евпатории
Участники фестиваля-конкурса "Санта Клаус отдыхает – на арене Дед Мороз" в Евпатории
В Судаке новогоднее празднование начнется 27 декабря.
В этот день зажгутся огни во всем городе, а по улицам впервые промчится украшенный автопоезд с участием джипперов и байкеров. На площади будет работать детская интерактивная зона с мастер-классами по живописи, изготовлению елочных игрушек и фотозона со сказочными героями.
Перед самым Новым годом, 30 декабря, на верхней станции канатной дороги "Мисхор — Ай-Петри" откроется резиденция Деда Мороза.
© AP Photo / Alexander PolegenkoРождественская иллюминация в Крыму
© AP Photo / Alexander Polegenko
Рождественская иллюминация в Крыму
Вместе со Снегурочкой зимний волшебник будет встречать пассажиров на нижней станции в Мисхоре, сопровождать при подъеме на Ай-Петри и вести прием в резиденции на высоте 1153 метра. За стихи, песни, хорошее поведение и отличные оценки ребятам вручат памятные подарки и сувениры.
Турфирмы Крыма подготовили более 20 экскурсионных программ, куда вошел "Императорский маршрут", посвященный пребыванию династии Романовых на полуострове, "Винная дорога Крыма на Рождество", а также экстремальные туры.
Дед Мороз посетил Крым
Например, самые смелые могут встретить 2020 год в горах, в пещерах, под водой (установка новогодней елки на морских глубинах), в воздухе (на воздушном шаре или дельтаплане) или на маяке (Керченский полуостров).
Празднование Нового года и Рождества в Крыму будет проходить до 15 января.