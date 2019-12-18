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Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-18T19:24+0300
https://ria.ru/20191218/1562528275.html
Стало известно, как в Крыму отметят новогодние праздники
https://cdn23.img.ria.ru/images/148459/00/1484590000_0:0:3080:1732_1036x0_80_0_0_df251131949efef6a65fa53da99f8018.jpg
РИА Новости

Стало известно, как в Крыму отметят новогодние праздники

19:24 18.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОткрытие самого большого в Крыму ледового катка
Открытие самого большого в Крыму ледового катка
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Министерство курортов и туризма Республики Крым озвучило план праздничных мероприятий, которые начнутся уже завтра в разных городах полуострова, сообщили РИА Новости в пресс-службе.
В этот четверг на центральных площадях Симферополя и Алушты состоится открытие новогодней елки и ярмарки. А на набережной Ялты устроят гастрономические зоны, винный фестиваль, дискотеки с участием Деда Мороза, а также покажут театрализованные представления и анимационные шоу.
На площади Советская в Алуште пройдет праздник Дня Святого Николая (омечается 19 декабря).
В субботу, 21 декабря, в Ялте впервые появится иллюминация. Как обещают в министерстве, по масштабам она не будет уступать европейским городам. При этом огни зажгутся одновременно на всех объектах.
В Евпатории с 21 декабря по 7 января в сквере Ленина и на улице Дувановской будут работать ярмарки и пройдет муниципальный фестиваль "Мой новогодний городок". А в Керчи, на улице Ленина состоится парад Дедов Морозов.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкУчастники фестиваля-конкурса "Санта Клаус отдыхает – на арене Дед Мороз" в Евпатории
Участники фестиваля-конкурса Санта Клаус отдыхает – на арене Дед Мороз в Евпатории
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Участники фестиваля-конкурса "Санта Клаус отдыхает – на арене Дед Мороз" в Евпатории
В Судаке новогоднее празднование начнется 27 декабря.
В этот день зажгутся огни во всем городе, а по улицам впервые промчится украшенный автопоезд с участием джипперов и байкеров. На площади будет работать детская интерактивная зона с мастер-классами по живописи, изготовлению елочных игрушек и фотозона со сказочными героями.
Перед самым Новым годом, 30 декабря, на верхней станции канатной дороги "Мисхор — Ай-Петри" откроется резиденция Деда Мороза.
© AP Photo / Alexander PolegenkoРождественская иллюминация в Крыму
Рождественская иллюминация в Крыму
© AP Photo / Alexander Polegenko
Рождественская иллюминация в Крыму
Вместе со Снегурочкой зимний волшебник будет встречать пассажиров на нижней станции в Мисхоре, сопровождать при подъеме на Ай-Петри и вести прием в резиденции на высоте 1153 метра. За стихи, песни, хорошее поведение и отличные оценки ребятам вручат памятные подарки и сувениры.
Турфирмы Крыма подготовили более 20 экскурсионных программ, куда вошел "Императорский маршрут", посвященный пребыванию династии Романовых на полуострове, "Винная дорога Крыма на Рождество", а также экстремальные туры.
© РИА Новости / Юрий Лашов / Перейти в фотобанкДед Мороз посетил Крым
Дед Мороз посетил Крым
© РИА Новости / Юрий Лашов
Перейти в фотобанк
Дед Мороз посетил Крым
Например, самые смелые могут встретить 2020 год в горах, в пещерах, под водой (установка новогодней елки на морских глубинах), в воздухе (на воздушном шаре или дельтаплане) или на маяке (Керченский полуостров).
Празднование Нового года и Рождества в Крыму будет проходить до 15 января.
Крым. Массандровский дворец
Вчера, 11:03Туризм
В "Императорский маршрут" по Крыму вошли три дворца династии Романовых
1410003
Новый год—2020ЯлтаТуризмтуристыРеспублика КрымНовости - ТуризмДед МорозКрым
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