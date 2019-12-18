Стало известно, как в Крыму отметят новогодние праздники

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Министерство курортов и туризма Республики Крым озвучило план праздничных мероприятий, которые начнутся уже завтра в разных городах полуострова, сообщили РИА Новости в пресс-службе.

В этот четверг на центральных площадях Симферополя и Алушты состоится открытие новогодней елки и ярмарки. А на набережной Ялты устроят гастрономические зоны, винный фестиваль, дискотеки с участием Деда Мороза, а также покажут театрализованные представления и анимационные шоу.

На площади Советская в Алуште пройдет праздник Дня Святого Николая (омечается 19 декабря).

В субботу, 21 декабря, в Ялте впервые появится иллюминация. Как обещают в министерстве, по масштабам она не будет уступать европейским городам. При этом огни зажгутся одновременно на всех объектах.

В Евпатории с 21 декабря по 7 января в сквере Ленина и на улице Дувановской будут работать ярмарки и пройдет муниципальный фестиваль "Мой новогодний городок". А в Керчи, на улице Ленина состоится парад Дедов Морозов.

В Судаке новогоднее празднование начнется 27 декабря.

В этот день зажгутся огни во всем городе, а по улицам впервые промчится украшенный автопоезд с участием джипперов и байкеров. На площади будет работать детская интерактивная зона с мастер-классами по живописи, изготовлению елочных игрушек и фотозона со сказочными героями.

Перед самым Новым годом, 30 декабря, на верхней станции канатной дороги "Мисхор — Ай-Петри" откроется резиденция Деда Мороза.

© AP Photo / Alexander Polegenko Рождественская иллюминация в Крыму © AP Photo / Alexander Polegenko Рождественская иллюминация в Крыму

Вместе со Снегурочкой зимний волшебник будет встречать пассажиров на нижней станции в Мисхоре, сопровождать при подъеме на Ай-Петри и вести прием в резиденции на высоте 1153 метра. За стихи, песни, хорошее поведение и отличные оценки ребятам вручат памятные подарки и сувениры.

Турфирмы Крыма подготовили более 20 экскурсионных программ, куда вошел "Императорский маршрут", посвященный пребыванию династии Романовых на полуострове, "Винная дорога Крыма на Рождество", а также экстремальные туры.

Например, самые смелые могут встретить 2020 год в горах, в пещерах, под водой (установка новогодней елки на морских глубинах), в воздухе (на воздушном шаре или дельтаплане) или на маяке (Керченский полуостров).