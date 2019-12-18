Томенко поручил выяснить причины роста числа погибших при пожарах

БАРНАУЛ, 18 дек - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил правительству выяснить причины выросшего количества погибших при пожарах в регионе.
По его словам, с начала года при возгораниях в крае погиб 191 человек, это самый высокий показатель за последние пять лет.
"В прошлом году за 11 месяцев погибло 138 человек, сегодня мы уже имеем цифру на 191 человека, это больше, чем в 2015, 2016, 2017, 2018 годах, мы откатились на пять лет. Работа дознавателей должна лечь на стол по каждому из серьезных пожаров, где был серьезный материальный ущерб и где погибли более 190 человек. Увидим тенденции - поймем, где не срабатывают наши меры", - сказал в среду глава региона во время учебно-методического сбора по итогам работы алтайской территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС.
По его словам, негативные тенденции стали заметны в первые месяцы 2019 года - произошел резкий скачок количества погибших при пожарах. Томенко пояснил, что дал поручение выработать комплекс дополнительных мероприятий, которые позволили бы удерживать ситуацию. Он подчеркнул, что необходимо применять все меры, которые приносят эффект в борьбе с пожарами.
Ранее сообщалось, что 13 декабря в частном доме в селе Глубокое Завьяловского района произошел пожар, погибли шесть человек, в том числе четверо детей 2009, 2012, 2017 и 2019 годов рождения. По данным прокурора района, семья состояла на учете как неблагополучная. Следователи возбудили уголовное дело.
В регионе после трагедии по поручению Томенко начались проверки во всех районах, специалисты посетили более 220 семей, живущих в частных домах. Специалисты побеседовали с ними о соблюдении правил пожарной безопасности, проверили состояние печного отопления и электропроводки, вручили противопожарные памятки.