Томенко поручил выяснить причины роста числа погибших при пожарах

"В прошлом году за 11 месяцев погибло 138 человек, сегодня мы уже имеем цифру на 191 человека, это больше, чем в 2015, 2016, 2017, 2018 годах, мы откатились на пять лет. Работа дознавателей должна лечь на стол по каждому из серьезных пожаров, где был серьезный материальный ущерб и где погибли более 190 человек. Увидим тенденции - поймем, где не срабатывают наши меры", - сказал в среду глава региона во время учебно-методического сбора по итогам работы алтайской территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС.