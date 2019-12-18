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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
2019-12-18T13:49+0300
https://ria.ru/20191218/1562526998.html
Расходы бюджета крупнейшего района Югры в 2020 году вырастут на 5%
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РИА Новости

Расходы бюджета крупнейшего района Югры в 2020 году вырастут на 5%

13:00 18.12.2019 (обновлено: 13:49 18.12.2019)
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© Фото : предоставлено администрацией Сургутского районаГлава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой
Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой
© Фото : предоставлено администрацией Сургутского района
Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 дек - РИА Новости. Расходы бюджета Сургутского района ХМАО в 2020 году вырастут на 5% и составят 13 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"Доходная часть бюджета района на 2020 год спланирована в размере 12,5 миллиарда рублей, что на 4,3% выше бюджета 2019 года... Расходная часть бюджета на 2020-й запланирована в размере 13 миллиардов рублей, рост 5,3% к текущему году", - отметил глава Сургутского района.
По его словам, более половины бюджетных расходов - 54% - будет направлено на сферу образования. При этом власти района при планировании главного финансового документа на предстоящий год учитывали мнение местных жителей. В частности, Трубецкой подчеркнул, что более 2 тысяч человек высказались по поводу приоритетных, на их взгляд, направлений бюджетной политики муниципалитета. На основе этих мнений удалось сформировать список проектов, на реализацию которых будут выделяться средства средства местной казны.
"Отдельно стоит выделить строительство и приобретение объектов образования. Беспрецедентный случай для района: в плановом трехлетнем периоде у нас запланировано направить инвестиции на семь объектов образования, общая сумма - 2,3 миллиарда рублей, местные средства - 300 миллионов рублей", - добавил Трубецкой.
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Ранее глава Сургутского района также отмечал, что в 2020 году муниципалитет впервые планирует выделить на ремонт и реконструкцию дорог рекордные средства - свыше 250 миллионов рублей.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округСургутский районЭкономика
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