Орешкин и глава МИД Японии обсудили сотрудничество в технологиях

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги и министр экономического развития РФ Максим Орешкин обсудили сотрудничество двух стран в сфере передовых технологий, сообщил журналистам японский министр.
"Передовые технологии - это самый новый вид и сфера сотрудничества наших двух стран", - заявил он по итогам заседания российско-японской межправительственной комиссии.
Также стороны обсудили текущее положение, задачи, методы и способы ещё большего развития сотрудничества в энергетике, сельском хозяйстве, лесной и рыбной промышленности, транспорте, медицине, по вопросам городской среды, туризма.