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Орешкин и глава МИД Японии обсудили сотрудничество в технологиях
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РИА Новости

Орешкин и глава МИД Японии обсудили сотрудничество в технологиях

12:52 18.12.2019
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© РИА Новости / Владимир АстапковичМинистр экономического развития РФ Максим Орешкин
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги и министр экономического развития РФ Максим Орешкин обсудили сотрудничество двух стран в сфере передовых технологий, сообщил журналистам японский министр.
"Передовые технологии - это самый новый вид и сфера сотрудничества наших двух стран", - заявил он по итогам заседания российско-японской межправительственной комиссии.
Также стороны обсудили текущее положение, задачи, методы и способы ещё большего развития сотрудничества в энергетике, сельском хозяйстве, лесной и рыбной промышленности, транспорте, медицине, по вопросам городской среды, туризма.
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Тосимицу МотэгиМаксим ОрешкинЯпонияРоссияВ мире
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