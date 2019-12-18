Орешкин и глава МИД Японии обсудили сотрудничество в технологиях

"Передовые технологии - это самый новый вид и сфера сотрудничества наших двух стран", - заявил он по итогам заседания российско-японской межправительственной комиссии.

Также стороны обсудили текущее положение, задачи, методы и способы ещё большего развития сотрудничества в энергетике, сельском хозяйстве, лесной и рыбной промышленности, транспорте, медицине, по вопросам городской среды, туризма.