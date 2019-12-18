США стремятся получить выгоду от протестов в Ливане, считает политик

БЕЙРУТ, 18 дек - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Народные волнения в Народные волнения в Ливане стали результатом деятельности коррумпированной власти и безуспешной экономической стратегии государства, в то время как США пытаются использовать недовольство населения в своих геополитических целях, заявил в интервью РИА Новости первый секретарь Ливанской коммунистической партии Ханна Гхариб.

"Восстание здесь (в Ливане) сталкивается с рядом вызовов. Есть силы внутри самих властей, которые пытаются извлечь свою выгоду одновременно с внешним вмешательством и давлением со стороны США, и есть еще одна сила внутри власти, которая противодействует восстанию, говоря о нем как о заговоре. Будто нет взрывоопасного кризиса в конфессиональной системе страны и бреши в конституционных институтах власти, укравшей деньги. Будто нет безработицы, эмиграции и государственного долга, который превышает 100 миллиардов долларов", - заявил Гхариб.

По словам первого секретаря, компартия еще в прошлом году выступила с инициативой о создании "Народного движения ради перемен", в которое вошло большое количество политических сил и деятелей от левого течения, а также независимые союзы, профсоюзы и гражданские сообщества. На сегодняшний день идет работа над централизованной координацией восстания по всей стране, вплоть до формирования новой политической власти.

Отвечая на вопрос, почему до сих пор нет единого руководства или официального представителя всего народного движения, Гхариб пояснил, что на сегодняшний день пока идет повсеместное восстание людей против существующей власти. "Мы гордимся как партия, что способствовали его (восстанию - ред.) созреванию посредством своих непрекращающихся оппозиционных действий против этой власти на всех выборах и путем массовых демонстраций. Мы сейчас наблюдаем восстание с революционным процессом и стремимся защитить его и не допустить его ликвидации и впоследствии превратить его в настоящую революцию с революционным командованием", - сказал он.

Говоря о вмешательстве США и взаимосвязи народных волнений в Ливане с похожими случаями в других арабских странах, Гхариб отметил, что Вашингтон предпринимает все усилия для извлечения собственной выгоды от массовых волнений в арабском мире с целью контроля над регионом и разделения арабских стран на мелкие противоборствующие группы.

"Наш ливанский народ, как и другие арабские народы, подвергается агрессии под лозунгом "Проект нового Ближнего Востока" с целью установления гегемонии, кражи наших природных ресурсов посредством империалистического отношения извне и деятельности власти, потакающей этому империализму внутри, которая сделала нищим наш народ, используя конфессиональность как идеологическое оружие глобальной капиталистической системы", - добавил Гхариб.